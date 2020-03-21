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Mahmut Arslan, Güncel

İŞ Başkanı Arslan: "Korona virüsle mücadelede su ile yapılan temizlik, suyun hayati önemini ortaya...

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Korona virüsle mücadelede su ile yapılan temizlik ve bol su tüketimi, suyun hayati önemini bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

21.03.2020 09:57 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:57
İŞ Başkanı Arslan:

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Korona virüsle mücadelede su ile yapılan temizlik ve bol su tüketimi, suyun hayati önemini bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 22 Mart Dünya Su günü dolayısıyla açıklama yaptı. HAK-İŞ Başkanı Arslan, yaptığı açıklamada, "Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyanın dört bir yanına hızla yayılan ve çok sayıda insanın ölümüne neden olan Korona virüs Hastalığı (COVİD-19) ülkemizde de varlığını göstermiştir. Başta Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşları Korona virüsle mücadele kapsamında canla başla çalışmalarını sürdürmektedir. Korona virüs hastalığının öksürme, hapşırma sonucu ortaya yayılan damlacıklar ile diğer insanların elleri, ağzı, burnu ve göz temasıyla bulaştığı dikkate alındığında virüsün yayılmasını önlemek için alınacak kişisel temizlik önlemlerinin önemi bütün uzmanlar tarafından açıklanmaktadır. Korona virüsle mücadelede su ile yapılan temizlik ve bol su tüketimi, suyun hayati önemini bir kez daha ortaya koymuştur. HAK-İŞ olarak suyu temel ve devredilemez bir insani hak olarak görüyor, tüm dünyada suyun ticarileştirilmesine karşı çıkıyoruz. İnsanların ve canlıların en temel ihtiyaçlarından birisi olan su hakkını savunmayı, insanlığı, uygarlığı ve insanca yaşanabilirliği korumak olduğunu yıllardır dile getiriyoruz. Çünkü geleceğimiz suyumuz kadardır. Korona virüsle mücadele kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belediyelerin hiçbir gerekçeyle abonelere yönelik su kesintisi uygulamayacağına ilişkin genelgesi bizim yıllardır dile getirdiğimiz görüşlerimizin haklılığını ortaya koymuştur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız son derece yerinde bir karar almıştır. HAK-İŞ olarak su sektöründeki özelleştirmelere karşı mücadele ediyoruz. Suya yapılan yatırımlar eğitim ve sağlık altyapısını beraberinde getirmekte ve kamu tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle su, bütün boyutlarıyla kamuda yer almalı, bütün su işletmeleri mutlaka kamuya ait olmalıdır. Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde su politikalarının belirlenmesi ve su kaynaklarının korunması konusunda politikalar temel alınmalı ve geliştirilmelidir" ifadelerini kullandı.

"Herkesi su konusunda duyarlı olmaya çağırıyoruz."

Arslan, şunları da kaydetti:

"Her yıl milyonlarca insanın temiz su yerine sağlıksız suya bağlı hastalıklardan yaşamını yitirdiği bir dünyada, suyun insan ve canlı yaşamında ne kadar önemli ve öncelikli olduğunun bilincini taşımalıyız. Çünkü su, bütün canlıların hayatını devam ettirebilmesi için gerekli olan en temel ihtiyaçlardan birisidir. Küresel ısınma, kaynakların kirletilmesi, plansız büyüme ve su kaynaklarının azalmasıyla kullanılabilir ve içilebilir temiz suya erişim konusunda yaşanan sıkıntılar artmış, 'su yoksulluğu' kavramı ortaya çıkmıştır. Bu durum, suyu ticari bir meta haline getirmiş ve sorun daha büyük bir boyuta ulaşmıştır. Su, en temel insan hakkı ve hayatın özüdür. Bu yüzden su, ticari bir meta olmaktan çıkarılmalıdır. Ayrıca suyun, doğru kullanımı konusunda gereken bilincin oluşturulması, tabiatın korunması, su konusundaki farkındalığın güçlendirilmesi, insan, doğa ve su için herkesin gereken hassasiyeti göstermesi gerekmektedir. Bu konuda eğitim ve öğretim yoluyla toplumumuzun çevre ve su bilincini arttırmak, suyun doğru şekilde kullanımı ile ilgili bilinç oluşturmak ve doğayı korumak için gerekli çalışmaların hayata geçirilmesini bekliyoruz. Unutulmamalıdır ki 'Su', canlı hayatın olmazsa olmazıdır. Suya yapılan her müdahaleyi insana, doğaya ve hayata karşı işlenmiş bir suç olarak görüyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak herkesi su konusunda duyarlı olmaya çağırıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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