İş başında kendini vurdu, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

PAMUKOVA, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Sulama Birliği Başkanlığı'nın tahsilat biriminde çalışan personel, iddiaya göre yanında getirdiği silahla kendini vurdu. Ağrı yaralı olarak hastaneye kaldırılan personel tedavi altına alındı.

Olay, Pamukova ilçesi Elperek Mahallesinde bulunan Sulama Birliği Başkanlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre, birliğin tahsilat biriminde çalışan Selçuk O., henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanında getirdiği silahı göğsüne doğrultarak ateş etti. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında ağır yaralanan çalışanı hastaneye kaldırarak tedavi altına alırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - SAKARYA