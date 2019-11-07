İş Bankası ve Oracle arasında iş birliği

07.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:26

Türkiye İş Bankası ile Oracle, ticari müşterilerin dijitalleşme, yazılım ve donanım gereksinimlerinin hızlı ve avantajlı bir şekilde karşılanabilmesi için iş birliğine giderek satış finansmanı programı başlattı.

Türkiye İş Bankası'nın açıklamasına göre, Oracle tarafından dünya genelinde yürütülen satış finansmanı programı kapsamında, Oracle'den yazılım/donanım alan distribütör, bayi ya da şirketler, bu doğrultudaki kredi ihtiyaçlarını İş Bankası aracılığıyla karşılayabilecek.

Geliştirilen finansman modeliyle krediler, hem Oracle'ye özel avantajlı faiz oranlarıyla kullandırılacak hem de kredi talebi merkezden yönetilen yapıyla ilgili değerlendirme kademelerine aktarılacak ve takip edilecek.



Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, global ölçekli şirketlerle iş birliklerini önemsediklerini, dijitalleşme, yazılım ve donanım alanında müşterilere katkı sağlayacak yapılar kurgulanmasına özen gösterdiklerini bildirdi.

Şimşek, "Bu alanda Oracle gibi güçlü bir partnerle iş birliğinden mutluyuz. Geliştirdiğimiz ticari iş birlikleriyle ticari hayatı kolaylaştırmaya, müşterilerimizin maliyetlerini azaltmaya ve dijitalleşme yönünde adımlar atmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Her ölçekteki müşterilerimize fayda sağlayacak projeleri geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İhtiyaçlara özel hazırlanmış ödeme seçenekleri

Oracle Finansman Bölümü Gelişen Pazarlar Kıdemli Direktörü Carlos Torres-Herrera ise, halihazırda BT satın alımlarında karşılaşılan en büyük zorluklardan birisinin, doğru zamanda ve doğru inovasyonu pazara sunabilmek için finansman bulunması olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Oracle'nin esnek finansman yatırım modelleri teknolojilerimiz kadar inovatif ve müşterilerimize, ödemelerini BT'ye yaptıkları yatırımlarından elde ettikleri faydaya yönlendirmelerine yardımcı olmakta. Türkiye'nin en büyük finans kurumlarından olan İş Bankası ile yeni iş birliğimiz, müşterilerimizin Oracle bulut altyapısı ve iş uygulamalarına, işlerinin gerektirdiği ihtiyaçlara göre özel olarak hazırlanmış inovatif ödeme seçenekleriyle ulaşmalarına yardımcı olmayı hedefliyor."

Kaynak: AA