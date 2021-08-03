İş Bankası ve Kangal Ziraat Odası arasında imzalanan iş birliği protokolü yenilendi
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İş Bankası ve Kangal Ziraat Odası arasında imzalanan iş birliği protokolü yenilendi

İş Bankası ve Kangal Ziraat Odası arasında imzalanan iş birliği protokolü yenilendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye İş Bankası ve Kangal Ziraat Odası arasında imzalanan iş birliği protokolü yenilendi.

Türkiye İş Bankası ve Kangal Ziraat Odası arasında imzalanan iş birliği protokolü yenilendi.

Çiftçilerin, İş Bankası İmece Kart ile Kangal Ziraat Odası Tarım Market'ten alacağı yem, gübre, tohum, ilaç, lastik ve tüm ihtiyaçlarında 4 aya sıfır komisyon, 6 aya yüzde 2,25 komisyon uygulanacak. Çiftçilerin 1 yıllık ertelemelerinde ise yüzde 16,35 komisyon uygulanacak. Kangal Ziraat Odası Başkanı Basri Çoban konuyla ilgili yaptığı açıklamada, örnek tarım marketlerinde çiftçilere uygun fiyatlara ürünler temin edildiğini dile getirerek, "Odamıza ait tarım marketimizden üyelerimizin İmece Kart ile yapacağı alışverişlerde 4, 6 ve 12 aylık vade seçenekleri bulunmaktadır. Kartı olmayan üyelerimiz için her Perşembe günü odamızda Türkiye İş Bankası yetkilileri kart başvurularını almaktadır. Bu konuda Kangal Ziraat Odamızdan başvuru yapabilirsiniz. Çiftçilerimize sunduğumuz bu destek konusunda bizlerin yanında olan İş Bankası Müdürü Yılmaz Yüksel'e teşekkür ediyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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