İş Bankası ve Girvak işbirliği girişimci gençleri cesaretlendiriyor

25.10.2019 13:26

İş Bankası ile Girvak'ı bir araya getiren işbirliğinin temelinde, ülkemizde girişimciliğin gelişimine katkı sağlama adına üstlendikleri misyon ve sahip oldukları ortak değerler yer alıyor. Her iki kurum girişimcilik ruhunun daha genç yaşlardan geliştirilip, gençleri bu yolda cesaretlendirmenin geleceğimiz açısından önemine inanarak ortak faaliyetlerde bulunuyor.

İş Bankası ile Girvak işbirliğinin anlatıldığı basın toplantısında konuşan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, günümüz üretim ağının önemli oyuncuları haline gelen girişimcileri desteklemeyi ülkemiz için değer yaratmak adına bir vazife olarak gördüklerini belirtti. Sezen, "İş Bankası olarak, kuruluş misyonumuzdan gelen anlayışla, ülkemiz için değer yaratacak girişimleri 95 yıldır kesintisiz şekilde ve çok çeşitli vesilelerle destekledik. Dijital çağda değişim ve dönüşümün önemli bir parçası olarak gördüğümüz girişimcilere verdiğimiz kesintisiz desteğin en somut örneği Workup programı... Ana destekçisi olduğumuz Workup altında yaklaşık 3 yıldır, girişimcilerin iş fikirlerini geliştirmeleri ve işlerini büyütmeleri için eğitim ve mentorluk içeren uzun soluklu bir program yürütüyoruz. Hayata atılmaya çalışan bir girişimin en büyük ihtiyacı olan müşteriye ulaşmaları adına gerek Bankamızın gerek İştiraklerimizin müşteri ağı ile girişimlerimizi buluşturuyoruz, onların girişimcilik dünyasında kendilerine yer açmalarına yardımcı oluyoruz. Bugüne kadar geride bıraktığımız 4 dönemde Workup programından 40 mezun verdik. Beşinci dönemde 10 girişim hala çalışmalarına devam ediyor. En son yaptığımız açılımla Workup girişimleri ve mezunları arasından seçilen 3 girişimimiz yarın ABD'ye, Silikon Vadisi'ne giderek, oradaki pazarlarda yer edinebilmek için kendi sektörlerindeki potansiyel müşteri ve yatırımcılardan oluşan şirketlere iş fikirlerini sunarak işbirliği zemini arayacak. Erken aşama girişimlerin ihtiyaç duyduğu yatırım olanaklarını sağlamak amacıyla İş Bankası bünyesinde kurduğumuz Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu da 2019 yılı içinde ülkemizin önde gelen girişimlerinden Kolay İK ve Mutlubiev'e yatırım yaptı." dedi.

"Gençlerimizde girişimcilik ruhunu geliştirip onları bu yolda cesaretlendirmenin geleceğimiz açısından önemini biliyoruz"

Girişimciliği daha genç yaşlarda cesaretlendirmek adına genç kitlelerle temas etmenin büyük önem taşıdığını söyleyen Sezen, sözlerine şöyle devam etti: "Girvak kurulduğu 2014 yılından beri girişimcilik potansiyeli olan 17-24 yaş arasındaki gençleri buluyor, kendilerini geliştirmeleri ve geniş bir network'ün parçası haline gelmeleri için onlara burs veriyor, yatırım yapıyor. Toplumdan beslenerek büyüyen girişimciliğin, topluma değer katarak geri dönmesini sağlıyor. Bu şekilde de başarı ölçeklendirilebiliyor. İş Bankası olarak bizim de mottolarımızdan biri, 'İnsana değmeyen, rakamlara dokunamaz'dır. Bu kapsamda insana yatırım yapma, topluma geri verme konularında iki kurumun ilkelerinin, anlayışlarının örtüştüğünü gördük ve girişimcilik faaliyetlerimizin kapsama alanını genişletmek amacıyla Girvak ile bir araya geldik. Nisan 2019'da başlattığımız işbirliği kapsamında genç girişimciler, Girvak fellow'ları ile karşılıklı olarak birçok çalışma gerçekleştirdi. İş Bankası yöneticileri ile Girvak fellow'larının bir araya geldiği farklı etkinliklerde genç girişimcilerimize verdiğimiz tavsiyeler ile onların girişimcilik yolculuklarına ışık tutmaya, fikirlerini geliştirmeleri için ilham vermeye çalıştık. Yaptığımız ortak çalışmalar sadece girişimcilik boyutu ile sınırlı kalmadı, onlarla gençlik bankacılığına yönelik ürün ve hizmetler geliştirme konusunda da birlikte çalıştık. Girvak Fellow'ları Workup Girişimcilik Programı'nı da besledi. Workup'ın 4 farklı döneminde, Girvak Fellow'ları kurdukları girişimler ile iş fikirlerini geliştirmek için programa dahil oldu. Bu durum, Girvak bünyesinden ne denli değerli genç girişimcilerin doğup yetiştiğini ve Workup'ın stratejileri ile uyumlu olduğunu bizlere memnuniyetle göstermiş oldu. Birlikte yarattıklarımızdan sonra oluşan karşılıklı memnuniyet sonrası, gençler ile paylaşma ve onları destekleme adına değer gördüğümüz bu birlikteliğimizi 2020 yılında da devam ettirme konusunda anlaştık. Dijital dünyanın içerisinde doğmuş olan gençlerimizde girişimcilik ruhunu geliştirip onları bu yolda cesaretlendirmenin, geleceğimiz açısından önemini biliyoruz. Girvak ile birlikte yürüdüğümüz bu yolda üreteceklerimizin yeni güzel hikayelere vesile olmasını diliyorum."

"Fikre değil, insana yatırım yapıyoruz"

İşbirliğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Girvak Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra,"2014 yılından beri Türkiye'de girişimcilik kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Girişimcilik, kalkınma için çok önemli bir kaldıraç. Son 10 yılda artan girişimcilerin istihdam ve büyüme için önemli bir araç olduklarını görüyoruz. Destekçileri ve mütevelli heyetinin desteğiyle, 5 yılda ulaştığı 3,5 milyon gençle güçlü ve etkili bir vakıf haline geldik. Bu yıl 113 bin başvuru almış bir vakıf olarak, küresel bir dönüşüme ayak uydurmamızı sağlayacak yeni bir kültürün tohumlarını atıyoruz. Hedeflerimiz kısa süreli değil, uzun odaklı ve biz bu kültürü ülkemizde geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Afra, şöyle konuştu: "Vakfımız ana programı olan Fellow Programı ile Türkiye'de girişimcilik kültürünü geliştirmek için 17-24 yaşları arasındaki gençlerle birlikte çalışıyor. Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmayı, üniversite gençlerine ilham vermeyi ve gençlerin kendi yollarından giderek iz bırakmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Programın ana amacı girişimcilik potansiyeli olan gençleri desteklemek olduğu için fikre değil insana yatırım yapıyoruz. Hedefimiz üniversite bitirip girişimci olmak istediğini söyleyen genç oranı yüzde 30'lara kadar çıkarabilmek. Bu yolculuğumuzda, toplumsal gelişme ve ilerlemenin kalıcılığını sağlamak için geleceğe yatırım yapan ve bu çerçevede eğitime özel önem veren İş Bankası ile yaptığımız işbirliği bizim için çok değerli. İş Bankası'nın vakfımızın ana destekçisi olmasından dolayı oldukça mutlu ve heyecanlıyız."

Kaynak: Bültenler