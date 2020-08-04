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İş Bankası üst yönetiminde değişiklik

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevine, üst yönetimde gerçekleşen değişiklikle Sezgin Yılmaz ve Serkan Uğraş Kaygalak atandı.

İş Bankası üst yönetiminde değişiklik
04.08.2020 14:03 | Son Güncelleme: 04.08.2020 14:06

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevine, üst yönetimde gerçekleşen değişiklikle Sezgin Yılmaz ve Serkan Uğraş Kaygalak atandı.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Sezgin Yılmaz ve Serkan Uğraş Kaygalak, genel müdür yardımcılığı görevine getirildi.

Yeni atamalar kapsamında Sezgin Yılmaz, bankacılık temel operasyonları, dış işlemler ve ticari kredi operasyonları, iç operasyonlar, inşaat ve gayrimenkul yönetimi, destek hizmetleri ve satın alma bölümlerinden; Serkan Uğraş Kaygalak da Kartlı ödeme sistemleri, bireysel kredi ve kart operasyonları, sermaye piyasaları, özel bankacılık pazarlama ve satış bölümlerinden sorumlu olacak.

Sezgin Yılmaz

Kırcaali'de 1975'te doğan Sezgin Yılmaz, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu.

Bankanın Bursa şubesinde 1997'de memur olarak göreve başlayan Yılmaz, çeşitli kademelerdeki görevlerinin ardından 2012'de KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü Kayseri Bölge Müdürü, 2015'te KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü İzmir Merkez I. Bölge Müdürü olarak atandı. Daha sonra sırasıyla KOBİ ve İşletme Bankacılığı Satış Bölümü İzmir Merkez II. Bölge Satış Müdürü, Destek Hizmetleri ve Satın Alma Müdürü, Satın Alma Müdürü olarak görev yaptı.

Yılmaz, 29 Mart 2019'da İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildikten sonra Temmuz 2020'de genel müdür yardımcısı olarak atandı.

Serkan Uğraş Kaygalak

Bingöl'de 1975'te doğan Serkan Uğraş Kaygalak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu.

İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda müfettiş yardımcısı olarak 1997'de göreve başlayan Kaygalak, 2006'da Hazine Bölümü'ne müdür yardımcısı olarak atandı.

Daha sonra sırasıyla Tarsus/Mersin Şube Müdürü ve Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Kaygalak, 2013'te Kartlı Ödeme Sistemleri Müdürü oldu.

Kaygalak, Temmuz 2020'de Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Kaynak: AA

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