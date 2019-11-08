İş Bankası, TROY'u yurt dışına taşıyor

08.11.2019 13:16 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:16

İş Bankası, Bankalararası Kart Merkezi ve Discover Finansal Hizmetler ile yaptığı iş birliği kapsamında yeni tahsis ettiği "Türkiye'nin Ödeme Yöntemi" olarak hayata geçen TROY kredi kartlarının yurt dışında geçerliliğini sağlayacak çalışmalarını tamamladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TROY kredi kartı sahibi olan İş Bankası müşterileri kartlarını, 190'u aşkın ülkedeki Discover ve Diner's Club kart kabul eden 44 milyondan fazla noktada alışveriş yaparken ve ATM'lerden nakit avans işlemlerinde kullanabilir hale geldi.

İş Bankası Discover ve Diner's Club logolu kartları hem kabul hem de ihraç eden ilk Türk Bankası olan İş Bankası, Bankalararası Kart Merkezi ve Discover Finansal Hizmetler ile yaptığı iş birliği kapsamında yeni tahsis ettiği "Türkiye'nin Ödeme Yöntemi" olarak hayata geçen TROY kredi kartlarının yurt dışında geçerliliğini sağlayacak çalışmalarını tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, Türkiye'de TROY ve Discover logolu ilk ticari kart ürününü hayata geçiren banka olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu iş birliği sayesinde, yurt dışına seyahat eden müşterilerimiz TROY logolu kartlarını kullanarak Discover ve Diner's Club üyesi kuruluşların ATM'lerinden kolayca nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecek, milyonlarca üye iş yerinden alışveriş yapabilecek, Maximum kartlara ait tüm ayrıcalıklardan yararlanmaya devam edecek ve yurt dışı seyahatleri veya elektronik ticaret işlemlerinde kartlarını rahatlıkla kullanabilecekler.

Bireysel müşterilerimizin ilk olarak TROY Klasik 'Maximum' kartın yanı sıra 'Maximiles' ve 'Maximum Aidatsız' kart ihtiyaçları karşılanacak. Ayrıca ticari kredi kartı müşterilerimize de yurt dışında da kabul edilen TROY logolu kart verilebilecek."

Kaynak: AA