İş Bankası'nın aktif büyüklüğü 593,9 milyar liraya ulaştı

Türkiye İş Bankası, 2020 yılsonu itibarıyla, aktif büyüklüğünü 2019 yılsonuna göre yüzde 26,9 oranında artırarak 593,9 milyar liraya yükseltti.

Türkiye İş Bankası, 2020 yılsonu itibarıyla, aktif büyüklüğünü 2019 yılsonuna göre yüzde 26,9 oranında artırarak 593,9 milyar liraya ulaştığını duyurdu. Yılsonu finansal sonuçlara ilişkin açıklama yapan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "2020 yılı, pandemi sürecinin tüm olumsuzluklarına rağmen, kesintisiz hizmet sunma gücümüzü kanıtladığımız bir yıl oldu. Bu dönemde gerek kredi ötelemeleri gerekse tahsis edilen ilave kredi limitleri vasıtasıyla, tüm imkanlarımızla reel sektör ve hane halkına destek olmaya devam ettik. Yılsonu itibarıyla, nakdi ve gayrinakdi krediler yoluyla ekonomiye sağladığımız kaynak tutarı 485,1 milyar liraya ulaştı" dedi.

750 MİLYON ABD DOLARI TUTARINDA SERMAYE BENZERİ TAHVİL İHRAÇ EDİLDİ

2020 yılsonu itibarıyla, toplam mevduat hacminin 368,9 milyar liraya ulaştığını aktaran Bali, "Ana fonlama kaynağı olan mevduatın toplam pasif içindeki payı yüzde 62,1 seviyesinde oluşurken; maliyet odaklı bir yaklaşımla kaynak yapısını çeşitlendirmeye devam edildi. Mayıs ve kasım aylarında imzalanan anlaşmalarla toplam 1,6 milyar ABD doları tutarında sendikasyon kredisi sağlandı. Yıl içerisinde ayrıca 750 milyon ABD doları tutarında sermaye benzeri tahvil ihraç edildi. Bu ihraç 2018 yılının şubat ayından bu yana Türk bankaları tarafından yurt dışından gerçekleştirilen, katkı sermaye niteliğindeki ilk piyasa işlemi oldu. Yatırımcılardan yoğun ilgi gören söz konusu ihraç ile ülke ekonomisine desteğimizi sürdürdük" diye konuştu.

6,8 MİLYAR LİRA DÜZEYİNDE NET KAR ELDE EDİLDİ

Bankanın dijital müşteri sayısı yılsonunda 9,2 milyona yükselirken, şube dışı kanallardan gerçekleştirilen işlemlerin toplam işlemler içerisindeki payı yüzde 96 seviyesine ulaştı. Yılsonu itibarıyla, 6,8 milyar lira düzeyinde net kar elde edildi. Dönem sonu itibarıyla sermaye yeterlilik oranı yüzde 18,7 seviyesinde gerçekleşen İş Bankası'nın özkaynak büyüklüğü ise 67,8 milyar lira düzeyinde oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı