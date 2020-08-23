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İş Bankası'ndan TekCep'e yeni özellik: Tek

İş Bankası tarafından sunulan ve Türkiye'de ticari bankacılıkta bir ilk olan TekCep'in yeni özelliği TekPOS ile tüzel kişi firmalar, farklı bankalara ait POS hareketlerini İşCep Ticari ve Ticari İnternet Şube üzerinden takip etme imkanı buluyor.

İş Bankası'ndan TekCep'e yeni özellik: Tek
23.08.2020 13:59 | Son Güncelleme: 23.08.2020 14:29

İş Bankası tarafından sunulan ve Türkiye'de ticari bankacılıkta bir ilk olan TekCep'in yeni özelliği TekPOS ile tüzel kişi firmalar, farklı bankalara ait POS hareketlerini İşCep Ticari ve Ticari İnternet Şube üzerinden takip etme imkanı buluyor.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, ekPOS hizmeti sayesinde, tek tek bankaların dijital kanallarına girmeye veya e-postaları sürekli kontrol etmeye gerek kalmadan, tek bir ekrandan diğer bankalardaki POS hareketleri görüntülenebiliyor. Firmalar, farklı banka POS'larından geçen hareketlerini işlem tutarı, hesaba geçecek tutar ve hesaba geçeceği tarih gibi detaylar ile birlikte günlük olarak takip edebiliyorlar.

Softtech'in teknolojik gücü ile İş Bankası'nın geniş müşteri ağı ve yenilikçi yaklaşımının birleşiminin ürünü olan, açık bankacılık alanında önemli bir adım olarak ortaya çıkan ve farklı bankalardaki hesap hareketlerinin bütünleşik halde sunulduğu TekCep'e eklenen TekPOS özelliği ile ticari müşteriler POS hareketleri için de bu rahatlığa kavuşuyor.

TekCep'in bu hizmetleri 2020 yılı boyunca ücretsiz olarak sunulacak.

TekPOS hem zaman tasarrufu sağlıyor hem de günlük takibi kolaylaştırıyor

İş Bankası teknolojik gelişmeleri kurum içinde yürüttüğü çalışmalarına uyarlarken, aynı zamanda sağladığı hizmet ve ürünlerle müşterilerinin dijitalleşme süreçlerine destek olacak fikirleri hayata geçiriyor. İş Bankası'nın müşterilerine sunduğu TekCep'e TekPOS özelliğinin eklenmesiyle, tüzel kişilerin POS hareketlerini yönetmesinde zaman tasarrufu yaratılmasının yanı sıra, bankacılık işlemlerinin yönetilmesine de kolaylık sağlanıyor. Türkiye'de bankacılık sektöründe bir ilk olma niteliği taşıyan ve 2020 yılı boyunca ücretsiz kullanılabilecek olan TekPOS, İşCep Ticari veya Ticari İnternet Şube üzerinden kullanılabiliyor.

Kaynak: AA

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