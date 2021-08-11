Tarım odaklı girişimcilik programı WorkupAgri
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Tarım odaklı girişimcilik programı WorkupAgri

Tarım odaklı girişimcilik programı WorkupAgri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İş Bankası, Türkiye'de girişimciliğin gelişmesi ve ekosistemin büyümesi adına sunduğu destekleri tarım alanında düzenlenecek girişim hızlandırma programı WorkupAgri ile genişletiyor.

İş Bankası, Türkiye'de girişimciliğin gelişmesi ve ekosistemin büyümesi adına sunduğu destekleri tarım alanında düzenlenecek girişim hızlandırma programı WorkupAgri ile genişletiyor.

Türkiye İş Bankası, ülkemizde girişimciliğin gelişmesi ve ekosistemin büyümesi adına sunduğu destekleri tarım alanında düzenlenecek girişim hızlandırma programı WorkupAgri ile genişletiyor. 4 yıldır kesintisiz devam eden bağımsız girişimcilik programı Workup'ın çatısı altında tarım alanında değer önerisi geliştirerek Türkiye'de tarım ekonomisinin gelişmesine yönelik çözümler üreten sürdürülebilir ve ölçeklenebilir teknoloji startup'larının büyümesine destek olmayı amaçlıyor. 9 Eylül Perşembe gününe kadar başvurulabilecek programda, tarım alanında enerji, su tasarrufu, gübreleme, ilaçlama lojistik, üretim, tedarik zinciri gibi alanlarda akıllı teknolojileri kullanarak verimliliği artıran, doğayı koruyan veya iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sunan bir çözümü olan 5 girişim seçilecek. Seçilen girişimler altı ay sürecek eğitim, mentorluk, banka ve grup şirketleri ile iş geliştirme, ulusal ve uluslararası geniş iş ağına erişim ile yatırımcılarla buluşma imkanına sahip olacaklar.

"Sürdürülebilir değer üretme yaklaşımımızın bir ürünü"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, program ile girişimcilik ekosistemine katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını aktardı. Şimşek, sözlerine şöyle devam etti: "Banka olarak tüm faaliyetlerimizi çevreye ve topluma sürdürülebilir değer üretme yaklaşımımızla yürütüyoruz. Workup ile şimdiye kadar 107 girişime ev sahipliği yapıldı. Mezun olan her 4 girişimden 3'ünün girişimcilik yolculuğuna devam ettiği programa dahil olan 29 farklı girişim, şimdiye kadar toplam 6,2 milyon dolar yatırım aldı, yurt dışına açılanlar oldu. Bu alandaki tecrübemiz ve kazanımlarımızın yanı sıra, iş ortağımız ve hızlandırıcı partnerimiz Hackquarters desteği ile banka olarak çok önem verdiğimiz tarım alanına özel bir programla ekosisteme destek olmak istedik. Tarım girişimciliği alanında iki senedir düzenlediğimiz yarışmalarda da burada çok daha uzun soluklu bir sistem kurabileceğimizi gördük ve Workup yapısına tarıma özel bir alan ekledik. Tarım odaklı girişim hızlandırma programımız ile teknolojiyi doğanın hizmetine sunacak fikirlerin, girişimcilerin yolunu açmayı hedefliyoruz. Bu alanda çalışmalarını sürdüren tüm girişimlerimizi programımıza davet ediyoruz". - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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