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İş Bankası’ndan “Kadına Yönelik Şiddete Son” kampanyasına destek

Türkiye İş Bankası, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin (UN Women) dünya çapında her yıl gerçekleştirdiği"Kadına Yönelik Şiddeti Sonlandırmak için Birleşin" kampanyasına destek veriyor.

25.11.2019 13:36 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:36
İş Bankası’ndan “Kadına Yönelik Şiddete Son” kampanyasına destek

, Kadın Birimi'nin (UN Women) dünya çapında her yıl gerçekleştirdiği"Kadına Yönelik Şiddeti Sonlandırmak için Birleşin" kampanyasına destek veriyor.

Kaynak: Dunya.com

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