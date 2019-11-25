İş Bankası'ndan "Kadına Yönelik Şiddete Son" kampanyasına destek

25.11.2019 13:27 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:27

Türkiye İş Bankası, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin (UN Women) dünya çapında her yıl gerçekleştirdiği, "Kadına Yönelik Şiddeti Sonlandırmak için Birleşin" kampanyasına destek veriyor.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Birlemiş Milletler tarafından; kültürel, coğrafi, dini, toplumsal ve ekonomik sınır tanımayan bir insan hakları ihlali olarak varlığını tüm dünyada sürdüren kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen kampanya, 25 Kasım 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nden başlayıp, 10 Aralık 'İnsan Hakları Günü'ne kadar sürüyor. İş Bankası, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 16 günlük aktivizm kampanyasına bu yıl da Genel Müdürlük binasını 10 Aralık'a kadar turuncu renk ile ışıklandırarak destek veriyor" denildi.

Kampanya kapsamında İstanbul'un pek çok sembol yapısı, binası turuncu ile aydınlatılıyor.İlk kez 1991'de Kadın Küresel Liderlik Enstitüsü'ndeki (Women's Global Leadership Institute in 1991) aktivistler tarafından başlatılan kampanya, Kadın Küresel Liderlik Merkezi tarafından koordine ediliyor. Kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi ve ortadan kaldırılması amacıyla yürütülen "Kadınlara Yönelik Şiddeti Sonlandırmak için Birleşin" kampanyası, dünya çapında farkındalığı artırmak, savunuculuk çabalarını güçlendirmek, bilgi ve yenilikleri paylaşmak için küresel eylem çağrısında bulunuyor.

Turuncu rengi, kampanyada, tüm küresel faaliyetler boyunca yürütülen bir tema olarak kullanılıyor. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA