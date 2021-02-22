İş Bankası'ndan GittiGidiyor alışverişlerinde 75 TL Maxipuan kazanma fırsatı

İş Bankası ile yapılan iş birliği sayesinde GittiGidiyor kullanıcıları, 28 Şubat'a kadar İş Bankası bankamatik veya bireysel kredi kartları ile yapacakları harcamalarda 75 TL MaxiPuan kazanma şansı yakalıyor.

İş Bankası ile yapılan iş birliği sayesinde GittiGidiyor kullanıcıları, 28 Şubat'a kadar İş Bankası bankamatik veya bireysel kredi kartları ile yapacakları harcamalarda 75 TL MaxiPuan kazanma şansı yakalıyor.

GittiGidiyor açıklamasına göre, kampanya kapsamında kullanıcılar, tek seferde yapacakları peşin veya taksitli 500 TL ve üzeri ilk alışverişlerinde 50 TL, 1.000 TL ve üzeri ilk alışverişlerinde ise 75 TL MaxiPuan kazanabiliyor.

Kullanıcıların kampanyaya katılmak için Maximum Mobil uygulamasını indirerek "Kampanyalar" bölümünden ilgili kampanyaya ait "Katıl" butonuna tıklamaları yeterli oluyor. Maximum Kart, Maximum Pati Kart, MercedesCard, Maximiles, Maximum Genç ve İş Bankası Bankamatik Kartı sahiplerinin yararlanabileceği kampanya kapsamında kazanılan MaxiPuanlar, 16 Mart'ta ödeme yapılan karta yüklenecek.

Kampanya ile ilgili detaylara maximum.com.tr ve Maximum Mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık