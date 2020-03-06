İş Bankası'ndan e-dönüşüme destek

06.03.2020 16:55 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:58

Türkiye İş Bankası, İşNet ile birlikte, KOBİ'ler ve serbest meslek erbabının elektronik dönüşümüne destek olacak yeni bir kampanya başlattı.

Yasal düzenlemeler gereği, 2020 yılında e-fatura ve e-serbest meslek makbuzu (e-SMM) uygulamasına geçecek İş Bankası müşterileri, ihtiyaç duyacakları e-belge hizmetlerinden kampanya kapsamında bir yıl süreyle ücretsiz olarak yararlanabilecek.

2020 yılında cirosu 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan yaklaşık 200 bin firmanın e-fatura uygulamasına; doktor, avukat, mali müşavir gibi 200 bin serbest meslek erbabının ise e-serbest meslek makbuzu uygulamasına geçeceğini belirten İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek şöyle konuştu: "2020 yılındaki e-belge geçiş sürecinin KOBİ'ler ve serbest meslek erbabı müşterilerimizin en önemli gündem maddelerinden biri olduğunun farkındayız. Bu bilinçle İşNet ile birlikte hayata geçirdiğimiz kampanya kapsamında, özellikle e-belge hizmetlerinden ilk defa faydalanacak serbest meslek erbabı müşterilerimize ve 10 milyon TL'nin altında cirosu olan KOBİ'lerimize odaklandık. Müşterilerimiz, bir yıl boyunca İşNet'in NetteFatura portalını kullanarak e-fatura, e-arşiv fatura ve e-SMM'lerini kampanya limitleri dahilinde ücretsiz ve taahhütsüz olarak düzenleyebilecek ve geçiş süreci ile ilgili ihtiyaç duyabilecekleri her türlü bilgiye İş Bankası güvencesi ile erişme imkanı bulacak. 2020 yılında e-belge geçişini tamamlaması gereken mükelleflerimizi, sağladığımız bu destekten faydalanmak üzere İş Bankası şubelerine bekliyoruz."

Kaynak: Bültenler