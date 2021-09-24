İş Bankası'ndan 'Denizleri Koruyalım Kredisi' - Haberler
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İş Bankası'ndan "Denizleri Koruyalım Kredisi"

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel
İş Bankası'ndan

Türkiye İş Bankası, deniz kirliliğinin azaltılması, önlenmesi ve denizlerin korunmasına yönelik sunduğu kredi ile atık su arıtma, atık su geri kazanım tesisi yapmak veya mevcut tesislerini iyileştirmek isteyen işletmelere uygun koşullarda finansman imkanı sağlıyor.

Türkiye İş Bankası, deniz kirliliğinin azaltılması, önlenmesi ve denizlerin korunmasına yönelik sunduğu kredi ile atık su arıtma, atık su geri kazanım tesisi yapmak veya mevcut tesislerini iyileştirmek isteyen işletmelere uygun koşullarda finansman imkanı sağlıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası, çevreyi korumaya yönelik finansal enstrümanlarını geliştirmeye devam ediyor.

Elektrikli ve hibrit araçların uygun koşullarla finansmanının sağlandığı Çevreci Taşıt Kredisi ile yeşil binalardan iş yeri alımlarını finanse etme konusunda geliştirdiği Çevreci İşyeri Kredisi gibi ürün ve hizmetleri sunan İş Bankası, bunlara "Denizleri Koruyalım Kredisi"ni de ekledi.

Bankanın, deniz kirliliğinin azaltılması, önlenmesi ve denizlerin korunmasına yönelik kullanılmış suların iyileştirilmesi ve yeniden kullanılarak geri dönüşümünün desteklenmesi amacıyla sunduğu kredi ile atık su arıtma ve atık su geri kazanım tesisi yatırımı yapmak veya mevcut atık su arıtma ve geri kazanım tesislerini iyileştirmek isteyen işletmeler, finansman ihtiyaçlarını uygun koşullarla karşılayabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, özellikle Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj ve diğer sorunların, denizlere yönelik koruma tedbirli çalışmalar yapmalarının ve çevreye ilişkin uzun vadeli stratejiler oluşturmalarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Banka olarak bizim yaptığımız bazı işlerin faydasını gelecek nesiller de görür. Zamansızdır, bugünün işi gibidir aynı zamanda yarını da kurtarır. Denizleri Koruyalım Kredisi'ni, su kirliliğinin önlenmesi ve azaltılması ile su kaynaklarının kalitesinin korunması ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasının sağlanması amacıyla, firmaları ilgili yatırımlara teşvik etmek için sunuyoruz. Kredi kapsamında özellikle kıyı şeritlerimize yakın bölgelerde, ırmak nehir havzalarında denizlerin korunmasına atık arıtma tesisi yaparak katkı sağlamak isteyen veya mevcut su arıtma tesislerini iyileştirmek isteyen işletmelere yönelik uygun faiz oranlı ve geri ödemesiz dönemli, esnek ödeme planlı koşullarda kredi imkanı sağlıyoruz."

İş Bankası, Global Compact Türkiye tarafından hayata geçirilen, kredi süreçlerinde çevresel ve sosyal risklerin değerlendirilmesini taahhüt altına alan Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi'nin ilk imzacıları arasında yer alıyor.

İş Bankası'ndan Denizleri Koruyalım Kredisi

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri
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