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İş Bankası'ndan çocuklara tatil hediyesi kitaplar

Türkiye İş Bankası'nın 2007-2008 eğitim öğretim yılında başlattığı, ülkemizde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük kitap kampanyalarından olan "Karneni Göster, Kitabını Al", bu yıl 13'üncü kez gerçekleştiriliyor.

İş Bankası'ndan çocuklara tatil hediyesi kitaplar
19.06.2020 16:17 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:20

Türkiye İş Bankası'nın 2007-2008 eğitim öğretim yılında başlattığı, ülkemizde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük kitap kampanyalarından olan "Karneni Göster, Kitabını Al", bu yıl 13'üncü kez gerçekleştiriliyor.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Çocuklara küçük yaştan itibaren okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla hayata geçirilen kampanya çerçevesinde kitaplar, koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle bu yıl İş Bankası şubelerinden dağıtılmak yerine, www.kumbaradergisi.com sitesi üzerinden dijital olarak sunuluyor. Kitaplara, www.kumbaradergisi.com sitesinin yanı sıra Kumbara Dergisi uygulaması indirilerek tüm cihazlardan da ulaşılabilecek.

İş Bankası bu seneki kampanyada çocuklara; Jules Verne'in "Dünya'nın Merkezine Yolculuk" ve "Doktor Ox'un Deneyi" ile Robert Louis Stevenson'ın "Define Adası" adlı kitapları karne hediyesi olarak veriyor.

Geçen yıl İş Bankası'nın desteği ile gerçekleştirilen ilk Türk Bilimsel Arktik Seferi'ne dair kampanyaya özel olarak hazırlanan "Türk Bilim İnsanları Kuzey Kutbunda" kitapçığı da hediye edilen kitaplar arasında yer alıyor. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından hazırlanan kitaplar için, gazeteci yazar Doğan Hızlan, çocukları okumaya teşvik edecek şekilde düşüncelerini de paylaştığı bir ön söz kaleme aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, kitabın her bireye ayrı ayrı dokunan bir yolculuk olduğunu vurgulayarak, "Küçük yaşlardan itibaren kitap okumak, insanın geniş bir vizyonla düşünmesini, sorgulayan ve araştıran bir birey olmasını sağlar. Biz de ülkemizin beşeri kalkınmasını desteklemenin ilk ve en önemli adımı olarak çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırmanın, kitap sevgisi aşılamanın, merak duygularını uyandırmanın, hayal güçlerini geliştirmenin çok önemli olduğuna inanıyor ve 13 yıl önce hayata geçirdiğimiz kampanya ile bu yönde katkı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Pandeminin, hemen hemen tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de eğitim hayatını etkilediğini kaydeden Bali şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her yaz tatilinde şubelerimizi dolduran çocuklarımızla birlikte şenlik havasında geçirdiğimiz 'Karneni Göster, Kitabını Al' kampanyamızda, bu kez pandemi nedeniyle ne yazık ki fiziken birlikte olma imkanı bulamayacağız. Bunun yerine, çocuklarımızla geçmiş yıllardan farklı olarak dijital ortamda buluşacağız. Bu yıl uzaktan eğitim ile farklı deneyimler kazanan çocuklarımızın, seçtiğimiz kitapları okurken hem çok farklı yerlere gidip, farklı zaman dilimlerini yaşayacaklarını hem de çok eğleneceklerini umuyorum."

Adnan Bali, dijital ortamda yayımladıkları kitapları, geçmiş yıllarda olduğu gibi Braille alfabesi ile basılı olarak görme engelli çocukların eğitim gördüğü okullara göndereceklerini de belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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