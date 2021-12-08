İş Bankası'ndan çiftçilere sulama desteği

İş Bankası, Basınçlı Sulama Sanayicileri Derneği (BASUSAD) iş birliğiyle bir kredi kampanyası başlattığını duyurdu. Kampanya ile çiftçilerin basınçlı sulama sistemleri kurulumu ve yenilenmesinde 60 aya kadar vade, yılda 1 defa ödemeli olarak proje bedelinin yüzde 100'üne kadar kredi imkanı sunuluyor.

Tarım, ülke ekonomilerinde en kritik, yaşamsal sektörlerin başında geliyor. Sürdürülebilir, güvenli, katma değerli bir tarımsal üretime finansal, dijital, zirai ve ekolojik yönlerden destek olmak bu açıdan büyük önem taşıyor. Desteğin bir parçasını da çiftçilerin ihtiyaçlarına uygun finansal çözümler ve çevre dostu maliyet azaltıcı uygulamalar sunulması oluşturuyor.

Gerçekleştirilen iş birliği ile basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Türkiye İş Bankası, BASUSAD ile gerçekleştirdiği iş birliği ile basınçlı sulama sistemleri konusunda çiftçilere destek sunulması hedefleniyor. Banka, bu çerçevede basınçlı sulama sistemlerinin kurulması ve yenilenmesinin finansmanı amacıyla 60 aya kadar vade, yılda 1 defa ödemeli olarak proje bedelinin yüzde 100'üne kadar kredi imkanı sunuyor. Kredi başvurularının, BASUSAD üyesi üretici/satıcı firmaların yanı sıra isbank.com.tr'den veya İş Bankası Şubelerinden alınabileceği kaydedildi.

"HEM UYGUN ÇÖZÜMLER SUNUYOR HEM DE TARIMIN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, tekstilden kimyaya, gıdadan akaryakıta pek çok sektörün hammadde ihtiyaçlarını karşılayan tarımın ülke ekonomisi için taşıdığı öneme vurgu yaptı. Şimşek, tarımın desteklenmesinin sadece tarım üretiminin finansmanı ile değil, tarladaki üreticiden dijital çağın gereklerine uygun tarımsal uygulamalar yazanlara kadar geniş bir yelpazede ele alınması gerektiğini ifade etti.

Sürdürülebilir, güvenli ve katma değerli bir tarımsal üretimin finansal, dijital, zirai ve ekolojik yönlerden desteklenmesiyle ülkemize ve dünyaya ekonomik değerin çok daha ötesinde katkı sağlandığının altını çizen Şimşek, "Biz bu bilinçle bir yandan üreticilerin ve üreticileri çevreleyen ekosistemin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyoruz. Diğer yandan da tarımın sürekli gelişmesi için dijital tarım uygulamaları başta olmak üzere, tarımın geleceğine yönelik yatırımlar yapıyoruz. BASUSAD ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle, doğru ve yerinde kaynak kullanımıyla üretimdeki verimlilik ve kalitesini artırmak, enerji maliyetlerini düşürmek isteyenlere hitap ediyoruz" diye konuştu.

"TÜM PAYDAŞLARIMIZLA EL ELE VEREREK SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMI MÜMKÜN KILABİLİRİZ"

BASUSAD Genel Sekreteri Nuri Göktepe de küresel ısınmaya bağlı olarak iklim değişikliğinin sonuçlarından birinin tarımsal kuraklık tehlikesi olduğuna dikkat çekti. Tüketilen suyun yaklaşık dörtte üçünün tarımsal sulamada kullanıldığını ve tarımsal sulamanın yaklaşık dörtte üçünün yüzde elli su israfına yol açan "vahşi sulama" ile yapıldığını söyleyen Göktepe, "Suyun verimli kullanımı, Türk tarımı ve ekonomisinin gelişmesi, sağlıklı ve ulaşılabilir gıda temini konularında artan sorumluluğumuzun farkındayız" dedi.

Tarla içi iklim dostu akıllı sulama sistemleriyle su ve enerji tasarrufu sağlayacak, verimi artırırken maliyetleri düşürecek sulama çözümleri üretmeye devam ettiklerini belirten Göktepe, şöyle konuştu:

"Gerek altyapı projelerinin gerekse tarla içi sulama projelerinin finansmanında kamu kaynaklarının yanı sıra özel sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının önemli roller üstlenebileceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda İş Bankası ile yaptığımız iş birliğine, çiftçilerimizin basınçlı sulama sistemlerine daha kolay erişimlerini ve daha bilinçli sulama yapabilmelerini sağlaması açısından büyük önem veriyoruz. Tüm paydaşlarımızla el ele vererek, başta su ve toprak olmak üzere kaynaklarımızın planlı, bilinçli ve verimli kullanımını sağlayarak sürdürülebilir bir tarımı mümkün kılabileceğimize inanıyoruz."