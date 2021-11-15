İş Bankası'ndan çiftçilere kredi desteği

Çiftçilerin dijital kanallar üzerinden finansman ihtiyaçlarına yönelik sunulan "Anında Tarım Kredisi" ile İş Bankası, üreticilerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Türkiye İş Bankası, çiftçi müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmak için yeni bir kredi ürününü kullanıma sundu. Bankanın İşCep veya İnternet Şubesi'nden yapılan "Anında Tarım Kredisi" başvuru talebi başvuru sırasında değerlendiriliyor ve onaylandıktan hemen sonra hesaplarına geçiyor. Çiftçiler 50 bin liraya ve 36 ay vadeye kadar tarım kredilerini şubeye gitmeden alabiliyor.

"TEKNOLOJİ VE TARIMIN BİRLEŞTİĞİ NOKTADA ÇİFTÇİNİN DÖNÜŞÜM AŞAMALARINI FİNANSE EDİYORUZ"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, konuya ilişkin açıklamasında, tarımın, artık sadece tarımsal üretimle ele alınabilecek bir konu olmaktan çıktığını, ziraat ve hayvancılığın çok ötesinde kompleks bir ekosistemi tanımladığını belirtti. Üretimin, finansmanın ve sürdürülebilirliğin yanı sıra inovasyon, dijitalleşme ve girişimciliğin de tarımın yapı taşları haline geldiğinin altını çizen Şimşek, tarımın buralardan beslenerek kendine yeni alanlar yarattığını vurguladı.

Teknolojideki yeniliklerin tarımda gittikçe daha fazla uygulama zemini bulduğunu ifade eden Şimşek, "Biz de teknoloji ve tarımın birleştiği noktada çiftçinin dönüşüm aşamalarını finanse ediyoruz. Kefilsiz ve teminatsız olarak çiftçilerin kullanımına sunduğumuz 'Anında Tarım Kredisi' ile tarımsal üretim süreçlerinde yaşanan hızlı dönüşüme finans tarafında aynı hızda karşılık vermek istiyoruz" dedi.

Yoğun emek gerektirmesinin yanında tarımsal üretimin en zorlu taraflarından birinin zaman yönetimi olduğuna dikkat çeken Şahismail Şimşek "Anında Tarım Kredisi" ürününün ihtiyacı uçtan uca karşılayan bir uygulama olduğunu ve çiftçilerin işlerinin başından ayrılmadan kredi imkanından faydalanabildiğini belirtti.