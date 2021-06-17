İş Bankası'ndan sürdürülebilirlik çalışması
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İş Bankası'ndan sürdürülebilirlik çalışması

İş Bankası'ndan sürdürülebilirlik çalışması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye İş Bankası, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamındaki çevreci finansman araçlarını artırmaya devam ettiğini duyurdu.

Türkiye İş Bankası, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamındaki çevreci finansman araçlarını artırmaya devam ettiğini duyurdu. Banka, 'yeşil bina'lardan işyeri alımlarını finanse etme konusunda da yeni bir ürün geliştirerek 'Çevreci İşyeri Kredi Kampanyası'nı başlattı.

Çevreci finansman yaklaşımında ürün çeşitliliğini artırmayı hedeflediklerini belirten İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, "Daha önce lansmanını yaptığımız İş'te Güneş Kredisi ile tercihen enerji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren veya elektrik tüketimi yüksek olan ticari müşterilerimizin, öz tüketim amaçlı gerçekleştirecekleri çatı ve cephe tipi lisanssız GES yatırımlarına finansman desteği sunmaya başlamıştık. Çevreci İşyeri Kredisi Kampanyamız, bu yaklaşımımızı tamamlayan bir çalışma. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanında öncü bankalardan biri olarak çevre dostu yatırımları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

"YARINLARIMIZA KARŞI BİR SORUMLULUK OLARAK GÖRÜYORUZ"

Konuya ilişkin görüşlerini aktaran Şimşek, gelecek nesillere karşı önemli bir sorumluluk taşıdıklarının altını çizdi. Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Karbon emisyonunun azaltılması, su ve enerji tasarrufunun sağlanması, denizde ve karada doğal çevrenin korunması, kısaca çevresel sürdürülebilirliğe ilişkin alınması gereken aksiyonları, yarınlarımıza karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Finansal destek sağladığımız yatırım projelerinden kaynaklanan potansiyel çevresel ve sosyal etkileri ulusal ve uluslararası kanun, yönetmelik ve iyi uygulamalar çerçevesinde değerlendiriyor, yatırım bedeli belirli bir büyüklüğün üzerindeki yeni yatırım projelerini Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme Modeli'ne tabi tutuyoruz. Bununla da yetinmiyor, sürdürülebilir temiz bir çevre için başlattığımız çalışmaları ivmelendirerek artırıyoruz. Çevreci taşıt kullanımına yönelik desteklerimizi daha önce hayata geçirmiştik. Şimdi, Çevreci İşyeri Kredimizi hayata geçiriyoruz. Yeni kampanyamız ile A ve B sınıfı enerji kimlik belgesi, LEED (gold ve üstü kategori) veya BREEAM (çok iyi ve üstü kategori) sertifikalarına sahip çevreci binalardan işyeri alımına yönelik avantajlı koşullar sağlıyoruz."


İş Bankası'ndan sürdürülebilirlik çalışması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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