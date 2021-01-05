İş Bankası'ndan "Adnan Bali'nin istifa ettiği iddialarına" ilişkin açıklama
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İş Bankası'ndan "Adnan Bali'nin istifa ettiği iddialarına" ilişkin açıklama

05.01.2021 18:43 | Son Güncelleme: 05.01.2021 18:47
İş Bankası'ndan

Türkiye İş Bankası, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin istifa ettiğine dair yer alan haberlerin asılsız olduğunu duyurdu.

Türkiye İş Bankası, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin istifa ettiğine dair yer alan haberlerin asılsız olduğunu duyurdu.

Türkiye İş Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Çeşitli basın-yayın organlarında genel müdürümüz sayın Adnan Bali'nin istifa ettiğine dair yer alan haberler asılsızdır." denildi.

Açıklamada, Adnan Bali'nin görevini sürdürmekte olup konuya ilişkin yarın düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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