İş Bankası'ndan 3 ay ücretsiz POS'um Cepte Kampanyası

Ödeme sistemleri alanında sektörün ihtiyaçlarına yönelik geniş bir ürün yelpazesi sunan ve bugün Maximum İşyerim uygulaması ile mobilden en fazla ödeme metodu kabul eden Türkiye İş Bankası, ödeme çözümlerine yeni eklediği POS'um Cepte ile NFC özellikli Android işletim sistemine sahip...

Ödeme sistemleri alanında sektörün ihtiyaçlarına yönelik geniş bir ürün yelpazesi sunan ve bugün Maximum İşyerim uygulaması ile mobilden en fazla ödeme metodu kabul eden Türkiye İş Bankası, ödeme çözümlerine yeni eklediği POS'um Cepte ile NFC özellikli Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarla veya tabletlerle temassız özellikli banka/kredi kartlarından ödeme alınmasını da mümkün hale getiriyor.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka bu özelliği 31 Ağustos'a kadar Maximum İşyerim Uygulamasından başvuru yapan müşterilerine 3 ay boyunca 10.000 TL işlem hacmine kadar ücretsiz ve komisyonsuz olarak sunuyor.

Banka, 31 Ağustos tarihine kadar uzattığı, İşCep, Maximum İşyerim ve İnternet Şube üzerinden yapılan Yazarkasa POS, Mobil POS veya Sabit POS başvurularında esnaf, gerçek kişi tacir ve tüzel kişi müşterilerine 3 ay süre ile POS kullanım ücreti istisnası kampanyası ile farklı ihtiyaçlara sahip müşterilerine de alternatif çözümler sağlıyor.

POS cihazları Maximum İşyerim ile cepte

Maximum İşyerim uygulamasına kazandırılan yeni fonksiyonlar ile ticari hayatın her aşamasına yönelik dijital çözümler sunan İş Bankası, değişen müşteri davranışlarını da dikkate alarak ürün altyapısına hızla kazandırdığı yeniliklerle üye işyerlerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Maximum İşyerim uygulamasındaki ödeme çözümlerine eklenen son özellik ile de NFC özellikli Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarla veya tabletlerle temassız özellikli banka/kredi kartlarından veya mobil ödeme özellikli Android cep telefonlarından ödeme alınması mümkün hale geldi. Temassız işlem limiti üzerindeki işlemlerde ise kart şifresi cihaza girilerek ödeme yapılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Serkan Kaygalak, Maximum İşyerim üzerinden sadece bilinen kart şemaları değil yurtdışındaki tüm majör ödeme yöntemlerine de destek verildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İş Bankası olarak uzunca bir süredir müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak vizyonuyla hem temassız ödeme yöntemlerinin zenginleştirilmesi hem de işlemlerin uçtan uca dijital platformlarda tamamlanması için çalışıyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, fiziki ve e-ticaret işlemlerinde üye işyerlerimize sunduğumuz zengin ödeme alma yöntemlerini Maximum İşyerim uygulaması ile mobilden de müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz. Maximum İşyerim uygulamasını indiren bankamız müşterisi esnaf ve KOBİ'ler, şubeye gitmeksizin Maximum İşyerim üzerinden 7 gün 24 saat başvuruda bulunup NFC özellikli telefonları ile herhangi bir limit olmadan temassız ödeme almaya başlayabiliyorlar. Bunun yanında İş Bankası üye işyeri olan esnaf ve KOBİ'ler tek bir uygulama üzerinden AliPay, WeChat Pay ve UnionPay'den İstanbul Kart, Karekod veya Link ile ödeme almaya kadar çok geniş tahsilat seçeneğine sahipler. Türkiye'nin en geniş kabul ağına sahip mobil uygulamasında, ticari hesabı ve dijital kullanım şifresi olan müşterilerimizin POS'um Cepte'yi 3 ay boyunca ücretsiz kullanmak için tek yapmaları gereken şey, Maximum İşyerim Uygulamasını indirmeleri ve şubeye uğramadan tüm başvurularını uygulamamız üzerinden tamamlamaları."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu