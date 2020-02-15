İş Bankası'nda CHP hisselerinin hazineye devri tartışması: Mülkiyet güvencesinin sonu mu?
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İş Bankası'nda CHP hisselerinin hazineye devri tartışması: Mülkiyet güvencesinin sonu mu?

CHP hisselerinin Hazine’ye devri doğrultusunda AK Parti'nin önerileri bir süredir hukukçuların ve ekonomistlerin merceği altında.

15.02.2020 08:17 | Son Güncelleme: 15.02.2020 08:17
İş Bankası'nda CHP hisselerinin hazineye devri tartışması: Mülkiyet güvencesinin sonu mu?

Cumhurbaşkanı 'ın Adalet ve Kalkınma Partisi MKYK toplantısında, 'ndaki (CHP) hisselerinin Hazine'ye devri doğrultusunda talimat verdiğine dair haberlerin basına yansımasının ardından bu konu yine hukukçuların ve ekonomistlerin gündeminde.


İktidara yakın Yeni Akit gazetesi yazarlarından Abdurrahman Dilipak da bu hisselerin "hilafete" ait olduğunu ileri sürerek Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesini önermişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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