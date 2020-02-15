İş Bankası'nda CHP hisselerinin hazineye devri tartışması: Mülkiyet güvencesinin sonu mu?

15.02.2020 08:17 | Son Güncelleme: 15.02.2020 08:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi MKYK toplantısında, İş Bankası'ndaki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hisselerinin Hazine'ye devri doğrultusunda talimat verdiğine dair haberlerin basına yansımasının ardından bu konu yine hukukçuların ve ekonomistlerin gündeminde.



İktidara yakın Yeni Akit gazetesi yazarlarından Abdurrahman Dilipak da bu hisselerin "hilafete" ait olduğunu ileri sürerek Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesini önermişti. Euronews.com'da Görüntüle