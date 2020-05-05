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İş Bankası'nda çalışma saatleri normale dönüyor

İş Bankası'nda çalışma saatleri normale dönüyor
05.05.2020 17:17 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:17

Covid-19 salgını nedeniyle gişe çalışma saatlerini 23 Mart'tan bu yana 12.00-17.00 arası olacak şekilde belirleyen İş Bankası, 11 Mayıs'tan itibaren tam gün çalışma düzenine geri dönüyor.

Covid-19 salgını nedeniyle gişe çalışma saatlerini 23 Mart'tan bu yana 12.00-17.00 arası olacak şekilde belirleyen İş Bankası, 11 Mayıs'tan itibaren tam gün çalışma düzenine geri dönüyor.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, İş Bankası şubeleri 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren normal çalışma saatleri olan 09: 00 – 12: 30/ 13: 30 – 17: 00 saatleri arasında hizmet verecek. Bankanın alışveriş merkezi, havalimanı ve kurum içi şubelerinin de aynı tarih itibarıyla hizmete açılacağı belirtilen açıklamada, "Bununla birlikte, kısıtlamaların devam ettiği görece daha riskli illerde gerekli hallerde, toplum sağlığını korumaya yönelik fark tedbirler alınabilecektir" denildi.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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