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İş Bankası'nda çalışma saatleri normale dönüyor

İş Bankası'nda çalışma saatleri normale dönüyor
05.05.2020 15:26 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:26

İş Bankası şubeleri, 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren normal çalışma saatlerine geri dönecek.

İş Bankası şubeleri, 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren normal çalışma saatlerine geri dönecek.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle gişe çalışma saatlerini 23 Mart'tan bu yana 12.00-17.00 şeklinde belirleyen banka, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklanan normalleşme planına uygun olarak tam gün çalışma düzenine geri dönüyor.

Bu kapsamda İş Bankası şubeleri, 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olmak üzere normal çalışma saatlerinde hizmet verecek. Bankanın alışveriş merkezi, havalimanı ve kurum içi şubeleri de aynı tarih itibarıyla hizmete açılacak.

Bununla birlikte, kısıtlamaların devam ettiği görece daha riskli illerde gerekli hallerde toplum sağlığını korumaya yönelik farklı tedbirler alınabilecek.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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