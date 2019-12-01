İş Bankası’na 'Yılın Bankası' ödülü
Bankacılık sektörünün önde gelen uluslararası yayınları arasında yer alan The Banker dergisi, güçlü finansal performansı ile dijitalleşme ve inovasyon alanında başlattığı inisiyatiflerle yenilikçi hizmet anlayışını sürdürmesi nedeniyle İş Bankası'na 'Yılın Bankası' ödülünü verdi.
01.12.2019 12:57 | Son Güncelleme: 01.12.2019 12:57
Bankacılık sektörünün önde gelen uluslararası yayınları arasında yer alan The Banker dergisi, güçlü finansal performansı ile dijitalleşme ve inovasyon alanında başlattığı inisiyatiflerle yenilikçi hizmet anlayışını sürdürmesi nedeniyle İş Bankası'na 'Yılın Bankası' ödülünü verdi.
Kaynak: Dunya.com