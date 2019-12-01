Haberler » Ekonomi » İş Bankası’na 'Yılın Bankası' ödülü - Ekonomi

İş Bankası’na 'Yılın Bankası' ödülü

Bankacılık sektörünün önde gelen uluslararası yayınları arasında yer alan The Banker dergisi, güçlü finansal performansı ile dijitalleşme ve inovasyon alanında başlattığı inisiyatiflerle yenilikçi hizmet anlayışını sürdürmesi nedeniyle İş Bankası'na 'Yılın Bankası' ödülünü verdi.

01.12.2019 12:57 | Son Güncelleme: 01.12.2019 12:57
İş Bankası’na 'Yılın Bankası' ödülü

Bankacılık sektörünün önde gelen uluslararası yayınları arasında yer alan The Banker dergisi, güçlü finansal performansı ile dijitalleşme ve inovasyon alanında başlattığı inisiyatiflerle yenilikçi hizmet anlayışını sürdürmesi nedeniyle 'na 'Yılın Bankası' ödülünü verdi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et