Haberler

İş Bankası'na uluslararası iş güvenliği ödülü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İş Bankası, Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri'nde 'Distinction' kategorisinde ödül kazanan tek banka oldu.

İngiltere merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan British Safety Council tarafından düzenlenen, International Safety Awards'te (Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri) kazananlar belli oldu. İş Bankası, en yüksek seviyedeki 'Distinction' kategorisinde ödüle layık görüldü.

Bu yıl 68'incisi gerçekleştirilen, bağımsız jüri üyelerinin değerlendirmelerine dayanan ödüller, dünya genelinde iş kazaları ve işle ilgili sağlık sorunlarını önlemeye yönelik kararlılıklarını ortaya koyan kuruluşlara veriliyor. Ödüllerle ayrıca iş yerinde çalışan refahı ve ruhsal sağlığının önemi de takdir ediliyor.

Bu yıl da inşaat, üretim, petrol, gaz, madencilik, finans gibi farklı sektörlerden 51 ülkeden toplam 893 başvurunun yapıldığı Safety Awards'te İş Bankası, 'Distinction' kategorisinde ödül almaya hak kazanan tek banka oldu. Bu ödül, bankanın çalışanlarına sağladığı güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının bir göstergesi olarak öne çıkıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

