HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

İş Bankası'na 539 Milyon Euro ve 207,5 Milyon Dolarlık sendikasyon kredisi

Türkiye İş Bankası 539 milyon Euro ve 207,5 milyon ABD Doları tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

İş Bankası'na 539 Milyon Euro ve 207,5 Milyon Dolarlık sendikasyon kredisi
21.05.2020 10:56 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:59

20 Mayıs 2020 tarihinde imzalanan kredi anlaşmasında Bank of America koordinatör, Emirates NBD Bank PJSC ise ajan banka olarak görev aldı.

Dış ticaretin finansmanında kullanılacak sendikasyon kredisinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti Euro diliminde Euribor + %2,00, ABD Doları diliminde ise Libor + %2,25 oldu.

Söz konusu krediye, Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya'daki 20 ülkeden 33 banka katılım sağlamış olup aldığı çok sayıda talep ile İş Bankası, uluslararası piyasalarda hem bankaya hem de ülkemiz bankacılık sektörüne duyulan güveni bir kez daha teyit etmiş oldu.

Yılın ilk çeyreğinde ulaştığı 512 milyar TL'lik aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük özel bankası konumunu sürdüren İş Bankası, reel sektörde faaliyet gösteren firmaların dış ticaret işlemlerinin finansmanına destek vererek ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamaya devam edecek.

Kaynak: Bültenler

Ekonomi Manşet

Haberler

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Ekonomi
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi Ekonomi
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak Ekonomi
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi Ekonomi
Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak Ekonomi
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi Ekonomi
Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi
Türkiye'den sonra Avrupa Birliği de mentollü sigara satışını yasakladı
Türkiye'den sonra Avrupa Birliği de mentollü sigara satışını yasakladı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı
Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu
Altının kilogramı 382 bin 300 liraya geriledi
Altının kilogramı 382 bin 300 liraya geriledi
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor
İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı
İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı
Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı
Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yeni pazarlara açılan markaları 5 yıl destekleyecek
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yeni pazarlara açılan markaları 5 yıl destekleyecek
Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,78'den işlem görüyor
Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,78'den işlem görüyor
Seyahat kısıtlaması kaldırılan çay üreticileri üst düzey önlemlerle memleketlerine akın ediyor
Seyahat kısıtlaması kaldırılan çay üreticileri üst düzey önlemlerle memleketlerine akın ediyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 381,5 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 381,5 liradan işlem görüyor
Son Dakika: 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 9 ilde 2.788 konutun kuraları bu hafta çekilecek
Son Dakika: 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 9 ilde 2.788 konutun kuraları bu hafta çekilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Burs ve krediler, öğrencilerin hesaplarına bayram öncesi yatmaya başladı
Burs ve krediler, öğrencilerin hesaplarına bayram öncesi yatmaya başladı
Metrekaresi 20 günde dokunan Çan halısına yurt dışından talep yağıyor
Metrekaresi 20 günde dokunan Çan halısına yurt dışından talep yağıyor
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Geçen sene 75 liradan satılan balın kilosu bu sene 100 lira olacak
Geçen sene 75 liradan satılan balın kilosu bu sene 100 lira olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Sırrı Süreyya Önder
Magazin Ebru Şallı Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan Kenan İmirzalıoğlu
Spor Hasan Şaş Şenol Güneş Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Bursa Kadın Futbol Twitter
Şu an buradasınız: İş Bankası'na 539 Milyon Euro ve 207,5 Milyon Dolarlık sendikasyon kredisi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 10:59:08. #1.15#
title