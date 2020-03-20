İş Bankası, koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini genişletiyor
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İş Bankası, koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini genişletiyor

İş Bankası, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı tedbirlerini, hem vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için hem de çalışanlarının sağlığını korumak için genişletiyor.

20.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:42
İş Bankası, koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini genişletiyor

İş Bankası, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı tedbirlerini, hem vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için hem de çalışanlarının sağlığını korumak için genişletiyor.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgını nedeniyle, bankacılık hizmetlerini aksatmayacak şekilde toplumun, müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını önceliklendiren tedbirler almaya devam ediyor.

Koronavirüs salgınına dair Sağlık Bakanlığı ve DSÖ'nün uygulamalarını sürecin en başından beri yakından takip eden ve tedbirler alan banka, bu tedbirleri gelişmelerle uyumlu biçimde sürekli güncelliyor.

Bankamatik cihazları düzenli olarak dezenfekte ediliyor

İş Bankası, salgının Türkiye'de görülmesinin hemen ardından, bankacılık işlemlerini, İşCep, Maximum Mobil, İnternet Şube, Bankamatik gibi şube dışı kanallardan yapmaları için müşterilerini yönlendirdi.

Banka, bankamatiklerden günlük nakit çekme limitini kart ile 5 bin TL, İşCep'ten karekod ile 3 bin TL olmak üzere toplam 8 bin TL'ye yükselttiğini duyurdu. Müşteriler, diğer banka ATM'lerinde de İş Bankası kartıyla günlük 5 bin TL'ye kadar ücretsiz nakit çekebiliyor.

Bankamatik cihazlarının da düzenli olarak dezenfekte edildiğini açıklayan banka, kart şifresi tuşlanmasına gerek kalmadan Maximum Mobil ile veya temassız özellikli İş Bankası kartlarıyla yapılan ödeme işlemlerinin üst limitini de 250 TL'ye çıkarttı.

Müşteriler, belirli bir sırayla içeri alınmaya başlandı

Bankadan yapılan açıklamada, hesap açma işlemlerinin şubeye gitmeye gerek kalmadan İşCep uygulaması ile yapılabildiği hatırlatıldı.

Açıklamaya göre, "anında müşteri olma" hizmeti sayesinde İşCep uygulamasını indiren kullanıcılar, arzu etmeleri halinde görüntülü görüşme hizmeti de alarak başvurularını bulundukları yerden yapabiliyor.

Alınan tedbirler kapsamında ayrıca, yoğunluk yaşanan şubelerde müşteriler, belirli bir sırayla içeri alınmaya başlandı.

Şubelerde verilen hizmet sırasında çalışanların kendi aralarında ve müşterilerle 1-1,5 metrelik güvenli mesafelerin korunmasına özen gösterilirken, banka, alışveriş merkezleri, havalimanı, hastaneler ve kurum içi şubelerinin tedbiren, geçici olarak hizmet vermeyeceğini açıkladı.

Emekli promosyon taahhüdü sona ermiş hak sahiplerinin taahhütleri yenilendi

Banka, emekli promosyon taahhüdü sona ermiş emekli maaş hak sahiplerinin mevcut taahhütlerinin otomatik olarak yenilendiğini de duyurdu.

Açıklamada, 30 Haziran'a kadar taahhüdü sona erecek olan emekli maaş müşterilerinin taahhütlerinin de mevcut taahhütlerinin sona ermesini takiben yine otomatik olarak yenileneceği belirtildi.

İş Bankası açıklamasında, emekli maaşını İş Bankası'na taşımak isteyen emeklilerin de aynı şekilde şubeye gitmelerine gerek kalmadan İşCep uygulaması aracılığı ile maaş taşıma, taahhüt verme işlemlerini yapabildikleri ve promosyon tutarlarının hesaplarına yatırılabildiği bilgisi verildi.

Mümkün olan en az kadroyla dönüşümlü olarak çalışma kararı

Açıklamaya göre, İş Bankası, yaşanan olağanüstü koşullarda bankacılık hizmetlerini sürdürürken bir yandan da çalışanlarının ve ailelerinin sağlığına yönelik önlemleri de hızlıca hayata geçirmeye devam ediyor.

Banka son olarak, uzaktan çalışma modeliyle bankacılık hizmetlerini aksatmadan şubelerde ve genel müdürlükte, mümkün olan en az kadroyla dönüşümlü olarak çalışma kararı aldığını duyurdu.

Alınan tedbirler kapsamında genel müdürlük binalarında yemekhanelerini kapatan banka, çalışanlarına hijyen koşullarına uygun yemek dağıtımı için gerekli düzenlemeyi de yaptı.

İş Bankası'nın çalışanlarına yönelik aldığı tedbirlerden biri de kıyafet yönetmeliği ile ilgili. Banka, özveriyle görevlerini sürdüren çalışanların kendilerini rahat hissetmeleri için bir süreliğine serbest kıyafet uygulamasına geçti.

Henüz ülkemizde koronavirüs vakası görülmeden çalışanlarını virüsten nasıl korunabilecekleri konusunda bilgilendiren banka, salgının Türkiye'yi de etkilemeye başlamasının hemen ardından, kendileri veya aileleri yurt dışına seyahatte bulunmuş çalışanların 14 gün boyunca iş yerlerine giriş yapmamalarının sağlanması, tüm etkinlik ve organizasyonlar ile yurt içi ve yurt dışı tüm toplantı, eğitim, seminer, konferans gibi etkinliklere katılımların durdurulması gibi önlemler aldığını açıklamıştı.

Bunların yanı sıra banka, hamile çalışanlar ve süt izni kullananlar ile kronik hastalığı bulunan çalışanların idari izinli sayılması, çalışanlara maske ve eldiven dağıtımı yapılması, parayla temas eden çalışanlara eldiven kullanımı zorunluluğu getirilmesi ve tüm genel müdürlük binaları ve şubelerin dezenfekte edilmesi

gibi önlemler almıştı.

Kaynak: AA

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