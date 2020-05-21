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İş Bankası, işletmeleri desteklemek amacıyla "Geleceğe Öde" platformunu hayata geçirdi

Türkiye İş Bankası'nın desteğiyle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle ticari faaliyetleri kesintiye uğrayan işletmelere yönelik, bankanın teknoloji iştiraki Softtech tarafından "Geleceğe Öde" platformu hayata geçirildi.

İş Bankası, işletmeleri desteklemek amacıyla
21.05.2020 17:53 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:53

Türkiye İş Bankası'nın desteğiyle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle ticari faaliyetleri kesintiye uğrayan işletmelere yönelik, bankanın teknoloji iştiraki Softtech tarafından "Geleceğe Öde" platformu hayata geçirildi.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, işletmelerle bireyleri bir araya getiren, sunduğu deneyimle pandemi sonrası dönemde de yaşamaya devam edecek şekilde tasarlanan platform ile pandeminin yarattığı ekonomik zorluklar sonucu işletmelerin yaşadığı nakit akışı zorluğuna çözüm sağlanması hedefleniyor.

Müşterilerin hizmet veya ürünü sonradan almak üzere, küçük işletmelerin hayatta kalmalarına destek olmaları sağlanan, bu yönüyle bir dayanışma platformu olan "Geleceğe Öde", kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuluyor.

www.gelecegeode.com platformu üzerinde bireyler, müdavimi oldukları işletmelerin site içerisindeki ürün ve hizmetlerini kupon kurgusu üzerinden önden satın alıyor ve sonrasında satın almış oldukları ürün veya hizmetleri bu kuponlar karşılığında işletmelerde kullanabiliyor. Platform üzerinde yer alan işletmeler de, ön satış yaptıkları müşterilerine indirimli fiyatlarla kupon satışı yapıyor. Böylece bireyler avantajlı fiyatlardan yararlanırken, işletmeler de hiçbir komisyon ödemeden ön satış yaparak nakit akışlarına süreklilik kazandırıyor.

"Geleceğe Öde" platformu, sunduğu çözüm ile bireyler ve işletmeler için pandemi dönemi sonrasında da talep görecek uzun soluklu bir hizmet sunuyor.

Platform içerisinde yer almak isteyen işletmeler, başvurularını www.gelecegeode.com üzerinden gerçekleştiriyor. Platforma üye olan işyerleri, platform içerisinde kupon aracılığı ile satışını yapmak istedikleri ürün ve hizmetlere ilişkin bilgileri ve görselleri siteye ekleyerek kendilerine özel olarak oluşturulan alanda müşterileri ile paylaşıyor. Bireyler de aynı şekilde, www.gelecegeode.com sitesinden ihtiyaçlarına göre işyeri seçip, sitede görüntülenen ürün veya hizmetleri indirimli olarak kupon karşılığı satın alıyor.

"İş Bankası ile Öde" alt yapısı, İş Bankası'nın ihtiyaç kredisi, havale, mobil ödeme gibi farklı ve yenilikçi ödeme yöntemi altyapılarının uygulama programlama arayüzleri olan API'ler üzerinden işyerlerine açıldığı, farklı ödeme fonksiyonlarının tek başlık altında toplandığı bir ödeme yöntemi. Geleceğe Öde platformu üzerinden kupon aracılığı ile yapılan ürün veya hizmet alımlarında, İş Bankası ile Öde alt yapısının "havale ile ödeme" fonksiyonu kullanılıyor. Satış ve ödeme işlemi, bireylerin İş Bankası'ndaki hesaplarından alışveriş yapılan işletmelerin hesabına masrafsız havale yönetimi ile gerçekleşiyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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