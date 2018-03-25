İş Bankası Işıklarını Bir Saat Kararttı

Türkiye İş Bankası iştirakleri ile birlikte, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) önderliğinde tüm dünyada küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen "Dünya Saati" kampanyasına destek verdi.

Banka açıklamasına göre, ilk kez Mart 2007'de Avustralya'daki WWF önderliğinde başlatılan ve 2008 yılında küresel bir harekete dönüşen Dünya Saati kampanyası, bu yıl "Biyolojik Çeşitlilik ve Dünyaya Bağlan" temasıyla gerçekleştirildi.

İş Bankası, kampanya çerçevesinde 24 Mart Cumartesi akşamı 20.30-21.30 saatleri arasında genel müdürlüğünün bulunduğu İş Kuleleri ve yurt dışı teşkilatı da dahil olmak üzere tüm binalarında, güvenlik için zorunlu alanlar hariç tüm ışıklarını bir saat süreyle kararttı.

Dünya çapında milyonlarca insanın destek verdiği ve ışıkların bir saatliğine kapatılmasıyla gerçekleştirilen kampanya ile dünyanın karşı karşıya olduğu iklim değişikliği, su kaynaklarının tükenmesi, biyolojik çeşitliliğin kaybı gibi konularda farkındalık yaratılması amaçlanıyor.