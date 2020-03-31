İş Bankası Grubu’ndan hastanelere 10 milyon TL
Türkiye İş Bankası Grubu, koronavirüs salgını ile mücadeleye destek vermek amacıyla Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki hastanelerin ihtiyaçlarının karşılanması için 10 milyon TL'lik kaynak ayrılmasına karar verdi.
31.03.2020 15:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:49
Türkiye İş Bankası Grubu, koronavirüs salgını ile mücadeleye destek vermek amacıyla Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki hastanelerin ihtiyaçlarının karşılanması için 10 milyon TL'lik kaynak ayrılmasına karar verdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com