İş Bankası Grubu'ndan hastanelere 10 milyon TL Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki hastanelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak üzere Türkiye İş Bankası Grubu 10 milyon TL'lik kaynak ayrılmasına karar verdi.

Ayrılan kaynağa Türkiye İş Bankası ve bankanın iştiraklerinden Şişe ve Cam Fabrikaları, TSKB, İş Finansal Kiralama, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, İş Yatırım Menkul Değerler, İş Yatırım Ortaklığı katkı sundu. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ile varılan mutabakat kapsamında; sağlık hizmet sunum kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla belirlenecek hastanelerin ihtiyaç duyduğu ventilatör, video laringoskop, maske, tulum, eldiven ve benzeri malzeme/teçhizat tedarik edilecek.

Salgının ülkemizde görülmesinden bu yana toplumun, müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını önceliklendiren tedbirler alan ve bu tedbirleri gelişmelerle uyumlu biçimde sürekli güncelleyen İş Bankası Grubu, salgında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet,yakınlarına sabır ve başsağlığı, tedavi görenlere de acil şifalar diledi.

Kaynak: Bültenler