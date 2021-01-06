İş Bankası Genel Müdürü Bali: Görevimi Mart ayında bırakacağım-2

Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/ İŞ Bankası Genel Müdürü Adnan Bali düzenlediği basın toplantısında mart ayında görevini bırakacağını açıkladı. Bali, "1 Nisan 2011 tarihinden bu yana büyük bir gururla sürdürdüğüm genel müdürlük görevimi mart ayının sonlarında yapılacak olan genel kurul tarihi itibarıyla bırakacağım." dedi.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali yaptığı basın açıklamasında yaklaşık 10 yıldır sürdürdüğü görevini mart ayında bırakacağını duyurdu. Bali, "Kurallarla prensiplerle yönetilen bir yeriz. Keyfi kararlara bağlı bir yer değiliz. İş Bankası'nda icrai görevde çalışmanın bir sınırı vardır. 35 yıl kuralına hepimiz uyarız. 35 yıldan fazla görev yapamayız. İcrai görev yapamazsınız. Ben bu çerçevede 1 aralık 1986'da göreve başladım. Kurallarımız işliyoruz. Sürpriz, beklenmeyen işler değil bunlar. Böyle bir prensibimiz olmasaydı da ayrılmayı düşünüyordum. 10 yıl genel müdürlük yapmış durumdayım. 15 yıl üst düzey yöneticilik yeterlidir. Genç bir nesil, donanımlı bir nesil geliyor. Önlerini yollarını açın. Sadece kural itibarıyla değil, felsefesiyle de inandığım için bırakıyorum. Hayatta önemli olan şeylerden biri de final yapabilmektir. Hayatta bazıları para ile malla vedalaşmaz, bazıları da makamla vedalaşamaz. Çok daha ileri boyutlara bankayı taşıyacağız. Her bir arkadaşımızın pozisyonu ikame edecek en az 3 arkadaşımız var. Biz burada, ehliyete, likayata düzgün bir yarış ortamına sahibiz. Üst düzey bir yöneticinin bu ortamı sağlama sorumluluğunu yanı sıra gerektiği zaman köşeye çekilmesi gerekiyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı