İş Bankası Genel Müdürü Bali: Görevimi Mart ayında bırakacağım-1
06.01.2021 10:27 | Son Güncelleme: 06.01.2021 10:31
İŞ Bankası Genel Müdürü Adnan Bali düzenlediği basın toplantısında mart ayında görevini bırakacağını açıkladı.
İŞ Bankası Genel Müdürü Adnan Bali düzenlediği basın toplantısında mart ayında görevini bırakacağını açıkladı. Bali, "1 Nisan 2011 tarihinden bu yana büyük bir gururla sürdürdüğüm genel müdürlük görevimi mart ayının sonlarında yapılacak olan genel kurul tarihi itibarıyla bırakacağım." dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı