İş Bankası Genel Müdürü Bali: Görevimi Mart ayında bırakacağım-1

İŞ Bankası Genel Müdürü Adnan Bali düzenlediği basın toplantısında mart ayında görevini bırakacağını açıkladı. Bali, "1 Nisan 2011 tarihinden bu yana büyük bir gururla sürdürdüğüm genel müdürlük görevimi mart ayının sonlarında yapılacak olan genel kurul tarihi itibarıyla bırakacağım." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı