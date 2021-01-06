İŞ BANKASI GENEL MÜDÜRÜ BALİ: GÖREVİMİ MART AYINDA BIRAKACAĞIM-1
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İŞ BANKASI GENEL MÜDÜRÜ BALİ: GÖREVİMİ MART AYINDA BIRAKACAĞIM-1

06.01.2021 10:25 | Son Güncelleme: 06.01.2021 10:29
İŞ BANKASI GENEL MÜDÜRÜ BALİ: GÖREVİMİ MART AYINDA BIRAKACAĞIM-1

İŞ Bankası Genel Müdürü Adnan Bali düzenlediği basın toplantısında mart ayında görevini bırakacağını açıkladı.

İŞ Bankası Genel Müdürü Adnan Bali düzenlediği basın toplantısında mart ayında görevini bırakacağını açıkladı. Bali, "1 Nisan 2011 tarihinden bu yana büyük bir gururla sürdürdüğüm genel müdürlük görevimi mart ayının sonlarında yapılacak olan genel kurul tarihi itibarıyla bırakacağım." dedi.

Görüntü dökümü:

-----------------Bali'nin açıklaması


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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