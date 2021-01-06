İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: Mart ayında görevimi bırakıyorum

Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU-Can EROK/İSTANBUL,DHA

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali yaklaşık 10 yıldır sürdürdüğü görevinden mart ayında ayrılacağını duyurdu. Bali, "1 Nisan 2011 tarihinden bu yanan büyük bir gururla sürdürdüğüm genel müdürlük görevimi mart ayının sonlarında yapılacak olan Genel Kurul tarihi itibarıyla bırakacağım" dedi. İş Bankası tarafından KAP'a yapılan açıklamada ise, "Sayın Adnan Bali, resmi kurum ve yetkili kurulların da uygun görmesi halinde Genel Müdür Yardımcımız Sayın Hakan Aran'ı kendisinden sonra Genel Müdürlük görevini üstlenebilecek kişi olarak düşündüğünü açıklamıştır" denildi.

MART AYINDA BIRAKIYORUM

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, İş Bankası kulelerinde bugün yapılan basın toplantısında yaklaşık 10 yıldır sürdürdüğü görevini mart ayında bırakacağını duyurdu. Bali basın açıklamasında neden böyle bir karar aldığını şu sözlerle açıkladı: "Kurallarla prensiplerle yönetilen bir yeriz. Keyfi kararlara bağlı bir yer değiliz. İş Bankası'nda icrai görevde çalışmanın bir sınır vardır. 35 yıl kuralına hepimiz uyarız. 35 yıldan fazla görev yapamayız. İcrai görev yapamazsınız. Ben bu çerçevede 1 aralık 1986'da göreve başladım. Kurallarımız işliyoruz. Sürpriz, beklenmeyen işler değil bunlar. Böyle bir prensibimiz olmasaydı dda ayrılmayı düşünüyordum. 10 yıl genel müdürlük yapmış durumdayım. 15 yıl üst düzey yöneticilik yeterlidir. Genç bir nesil, donanımlı bir nesil geliyor. Önlerini yollarını açın. Sadece kural itibarıyla değil, felsefesiyle de inandığım için bırakıyorum."Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran'ın yeni Genel Müdür olmasının istediğini belirten Bali, "Bizim teknolojiden AR-GE'den sorumlu Genel Müdür Yardımcımız. Hem çok tecrübeli hem de yeni sürece ilişkin çok farklı fikirleri olan bir arkadaşımız. Son dönemdeki teknoloji ataklarımızda pay sahibi. Hakan bey bu çalışmaların hepsinin merkezinde oldu" dedi.

KAP TARAFINDAN AÇIKLAMA YAPILDIKamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) tarafından yapılan açıklamada ise "Genel Müdürümüz Sayın Adnan Bali, Bankamızın bu yıl Mart ayında yapılacak Genel Kurulu itibarıyla Genel Müdürlük görevinden ayrılma kararı aldığını, Genel Kurul tarihine kadar görevini sürdüreceğini ve Genel Kurul irade gösterirse Yönetim Kurulu'nda göreve devam etmeyi düşündüğünü beyan etmiştir. Sayın Adnan Bali, resmi kurum ve yetkili kurulların da uygun görmesi halinde Genel Müdür Yardımcımız Sayın Hakan Aran'ı kendisinden sonra Genel Müdürlük görevini üstlenebilecek kişi olarak düşündüğünü açıklamıştır" denildi.

HAKAN ARAN KİMDİR?1968 yılında Antakya'da doğan Hakan Aran, 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş, 2000-2001 yılları arasında Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İşletme yüksek lisans programını tamamlamıştır. Halen İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Bankacılık Doktorası yapmakta olan Aran, evli ve üç çocuk babasıdır. 1990 yılında İş Bankası'nda Yazılım Uzmanı olarak göreve başlayan Aran, 2005 yılında Yazılım Geliştirme Bölüm Müdürü olmuş, 2008 yılında Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. Operasyonlardan, Dijital Bankacılıktan ve teknolojiden sorumlu olarak Bankanın önemli dönüşüm programlarında görev alan Aran, İş Bankası Rusya Yönetim Kurulu Başkanlığı, Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuş, halen SoftTech, LiveWell, GullsEye şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı, Munzam Sandık Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve İş Bankası'nda teknolojiden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı