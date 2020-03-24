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İş Bankası, Adnan Bali, CEO, Ekonomi

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: "Gerekli her türlü ilave tedbiri alacağız"

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, koronavirüs salgını nedeniyle müşterilerine ve çalışanlarına yönelik birçok tedbir aldıklarını belirterek, "İhtiyaç duyulması halinde gerekli her türlü ilave tedbiri alacağız." açıklamasını yaptı.

24.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:40
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali:

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, koronavirüs salgını nedeniyle müşterilerine ve çalışanlarına yönelik birçok tedbir aldıklarını belirterek, "İhtiyaç duyulması halinde gerekli her türlü ilave tedbiri alacağız." açıklamasını yaptı.

Bali, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle toplum sağlığını önceliklendiren önlemleri devreye aldıklarını, bu kapsamda gerek Sağlık Bakanlığı gerekse Dünya Sağlık Örgütü'nün uygulamalarını sürecin en başından bu yana yakından takip ettiklerini vurguladı.

Salgının ekonomiye etkilerini en aza indirmek amacıyla destek paketi açıklayan ilk özel banka olduklarına işaret eden Bali, "Rüya gibi bir hafta geçirdik. Ülkemizin yaşadığı bu olağanüstü süreci aşmak için Türkiye'nin Bankası' olarak her zamanki gibi yapıcı ve çözümcü anlayışımızı sürdüreceğiz. Bu kapsamda da ihtiyaç duyulması halinde gerekli her türlü ilave tedbiri alacağız." ifadelerini kullandı.

Bali, aldıkları tedbirlere ilişkin de bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Ekonomiye destek paketi ile firma ve gerçek kişilerin vadesi gelen borçlarını erteliyor, KOBİ ve mikro işletmeleri başta olmak üzere ödemesiz dönem veren yapılandırma, mevcut ve ilave limitlerle destekliyoruz. Maaş anlaşması olsun olmasın müşterilerimizin maaş ödemelerini gerekirse ilave limit tahsisi suretiyle gerçekleştirmelerine olanak sağladık, fakat bunu istihdam azaltmama şartına bağladık. Sağlık güvenliğini teşvik için dijital kanallardaki havale, EFT gibi işlemlerde komisyon ve ücret uygulamasını sıfırladık."

"Çalışanlarımızın ücretlerine ortalamada yüzde 15,28 artış sağladık"

Adnan Bali, toplu iş sözleşmelerini sonuçlandırarak, sendikal örgütlenmenin bir farkı olarak enflasyon beklentilerinin ötesinde ve düşük maaşlıları da koruyacak şekilde yüzde 16, yüzde 14 ve yüzde 11 şeklinde kademeli, "her halükarda 500 liranın altında olamaz." düzenlemesi ile zam yaptıklarını bildirdi.

Böylece, çalışanların ücretlerine ortalamada yüzde 15,28 artış sağladıklarına dikkati çeken Bali, "Toplamda ise 21 bin 67 çalışanımız yüzde 15 ve üzerinde artış alacak." ifadesini kullandı.

Bali, 14'er günlük dönüşümlerle yüzde 50 ve mümkün olduğu oranda daha fazla çalışanın online-realtime bağlantılı olarak evden çalışması (yaklaşık 9 bin kişi) veya evde bulunması (yaklaşık 5 bin kişi) uygulamasına geçtiklerini aktararak, şu bilgileri verdi:

Hamilelik, süt emzirme, kronik hastalık ve bağışıklık sistemi zafiyetine işaret eden hastalık vakalarının tamamında çalışanlarımızı idari izinli saydık.

Okul çağında çocuğu olan çalışanlarımız arasında ihtiyaç duyanlara ücretli, talep edenlere ise ücretsiz izin uygulamasını başlattık.

İş yerine gelenler ve birer kişi olarak çalıştıkları için dönüşüme dahil olmayan güvenlik görevlileri dahil bütün çalışanlara ve yöneticilere (genel müdür ve genel müdür yardımcıları hariç) aylık 3 bin 500 lira brüt ödeme başlattık.

Hijyen kolaylığı için serbest kıyafet uygulamasına geçtik.

En ücra şubelerimiz dahil çalışanlarımıza maske, eldiven, dezenfektan gönderip dağıttık, para teması olanlarda eldiven zorunluluğu getirdik.

Genel müdürlükte toplu yemek uygulamasını kaldırıp masalara kadar kumanya dağıtımına geçtik. Kumanya uygulamasına, sıcak yemek sunan aynı firmaca ve bankadaki mutfak düzenimizde gözetim altında hazırlanması şartıyla geçtik."

"Bu sıra dışı hadisede şu ana kadar iyi bir imtihan verdik"

Adnan Bali, çok sayıda çalışanın bulunduğu genel müdürlük ve operasyon merkezleri binalarına yeterli sayıda en fonksiyonlu termal kamera tedarik ettiklerini ve kurulumunu tamamladıklarını dile getirdi.

Havalimanı, üniversite, hastane ve AVM şubelerini kapattıklarını belirten Bali, bütün binalarında sıklığı arttırılan detaylı dezenfekte temizlik uygulaması başlattıklarını ifade etti.

Bali, bankamatik cihazlarını ve çalışanların servis araçlarını detaylı dezenfekte temizlikten geçirdiklerini ve bunun sıklığını artırdıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Havalandırma sistemlerini tamamen dezenfekte edip, yüzde yüz taze havaya çevirdik. Tüm yurt içi yurt dışı toplantı ve etkinlikler iptal ettik. Toplantıları, video konferansa çevirdik. Yurt dışından gelen bütün çalışanlarımız ve/veya yakınları için idari izinli olarak 14 gün işe gelmeme uygulaması başlattık. Müşterilerimizi ve çalışanlarımızı sürekli bilgilendirdik. Çalışanlarımız için sağlık uzmanlarımızca hazırlanan ve kurum doktorumuzun anlatımı ile video klipler hazırlatıp yayınladık."

İş Bankası'nın aldığı tedbirlere dair daha birçok detay bulunduğunu belirten Bali, "Kanaatimce bu sıra dışı hadisede şu ana kadar iyi bir imtihan verdik. Bütün bunları da önceden hazır olan Acil Durum Eylem Planları - Bulaşıcı Hastalıklar faslı kapsamında, tek tek genel müdür ve genel müdür yardımcıları başta olmak üzere şahısların ve sorumlulukların tanımlandığı Kriz Yönetim Ekip ve Komiteleri ile ayrıca sendikal örgütlenme dahil kurum ve kurallarımızla, önce insan yaklaşımımızla, en önemlisi samimiyetimizle yaptık." değerlendirmelerinde bulundu.

Bali, salgında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı ve sabır, tedavi görenlere acil şifalar diledi.

Kaynak: AA

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