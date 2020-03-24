İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: "Ekonomiye destek paketi ile firma ve gerçek kişilerin vadesi...
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: "Ekonomiye destek paketi ile firma ve gerçek kişilerin vadesi gelen borçlarını erteliyor, KOBİ ve mikro işletmeleri başta olmak üzere ödemesiz dönem veren yapılandırma, mevcut ve ilave limitlerle destekliyoruz.
24.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:10
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: "Ekonomiye destek paketi ile firma ve gerçek kişilerin vadesi gelen borçlarını erteliyor, KOBİ ve mikro işletmeleri başta olmak üzere ödemesiz dönem veren yapılandırma, mevcut ve ilave limitlerle destekliyoruz."
Kaynak: AA