İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: "Ekonomiye destek paketi ile firma ve gerçek kişilerin vadesi... İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: "Ekonomiye destek paketi ile firma ve gerçek kişilerin vadesi gelen borçlarını erteliyor, KOBİ ve mikro işletmeleri başta olmak üzere ödemesiz dönem veren yapılandırma, mevcut ve ilave limitlerle destekliyoruz.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: "Ekonomiye destek paketi ile firma ve gerçek kişilerin vadesi gelen borçlarını erteliyor, KOBİ ve mikro işletmeleri başta olmak üzere ödemesiz dönem veren yapılandırma, mevcut ve ilave limitlerle destekliyoruz." Kaynak: AA