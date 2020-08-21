İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, annesinin anısını kütüphanede yaşatacak
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İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, annesinin anısını kütüphanede yaşatacak

Gaziantep İslahiye'de 61 yıl boyunca cezaevi olarak kullanılan bina, "İslahiye Sabiha-Aziz Bali İlçe Halk Kütüphanesi" olarak hizmete açıldı.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, annesinin anısını kütüphanede yaşatacak
21.08.2020 14:59 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:59

Gaziantep İslahiye'de 61 yıl boyunca cezaevi olarak kullanılan bina, "İslahiye Sabiha-Aziz Bali İlçe Halk Kütüphanesi" olarak hizmete açıldı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan ve uzun süre cezaevi olarak kullanılan bina, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali ve ailesinin katkılarıyla, geçen yıl vefat eden anneleri Sabiha Bali'nin anısını yaşatmak üzere halk kütüphanesine dönüştürüldü.

İslahiye Sabiha-Aziz Bali İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılış töreni, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, MHP Gaziantep Milletvekili Dr. Muhittin Taşdoğan, 26. Dönem Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Muhammed Rıdvan Fadıloğlu ve Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Murat Özgüler'in katılımlarıyla gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, kendisinin ve kardeşlerinin çocukluğunun, annesi merhume Sabiha Bali'nin de ömrünün büyük bölümünün geçtiği İslahiye'deki evlerinin yanında bulunan cezaevinin kütüphane olarak hizmet vermesinin, hem kendisi hem de ailesi için büyük bir manevi değer ifade ettiğini belirtti.

Bali, şunları kaydetti:

"Çocukluğumda küçük bir kasaba olan İslahiye'de, bizleri okutmak için sınırlı imkanlarıyla elinden geleni fazlasıyla yapan annemiz, mahallede tek olması nedeniyle kütüphane olarak bilinen kitaplığımızı, okuma sevgisi aşılatabilmek için mahalledeki tüm çocuklara açacak kadar ufku geniş bir insandı.

Annemizin adını ve hatırasını, vefatının birinci yılında açılışını yaptığımız ve annemle birlikte babamın da adının verildiği 'İslahiye Sabiha-Aziz Bali İlçe Halk Kütüphanesi'nde yaşatacak olmanın hüzünlü mutluluğunu yaşıyoruz. Nice acılı hayatlara şahit olan binanın, gerekli onarım ve tefrişinin ailemizce üstlenilmesinin ardından bir ilçe halk kütüphanesine dönüştürülmesinin bizler için anlamı derin, kıymeti büyüktür. Kütüphaneden olabildiğince çok öğrencimizin ve kitapseverin faydalanmasını ümit ediyoruz."

Kütüphanede bina hafızasını korumak amacıyla koğuşlardan biri muhafaza edildi

"İslahiye Sabiha - Aziz Bali İlçe Halk Kütüphanesi"nin olduğu bina, 1958 yılında A-2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu olarak 2 bin 400 metrekare alan üzerine kuruldu ve 40 kişi kapasiteli 4 koğuş olarak 61 yıl boyunca cezaevi olarak kullanıldı.

Cezaevinin 2019 yılında kapatılmasının ardından bina, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleri, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nün yönlendirmeleri, Bali ailesinin katkılarıyla kütüphaneye dönüştürüldü.

Binanın hafızasını koruyarak geleceğe taşıyabilmek için koğuşlardan birinin muhafaza edildiği kütüphane içerisinde okuma odaları, toplantı odaları ve bilgisayar odası bulunuyor.

Kütüphanenin onarım ve tefrişat sürecinde Hakkı Akşener, mimari tasarımı ve restorasyonunda Eren Gürsoy, görsel kimlik ve pano tasarımlarında Emre Senan ve yüklenicilik işlerinde Sami Arıca katkıda bulundu.

Kaynak: AA

Manşet

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