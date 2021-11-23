Son saatlerde bazı bankaların mobil uygulamasında sorunlar yaşanıyor. Bazı kullanıcılar kullandıkları bankaların mobil uygulamasına girmekte sıkıntı yaşıyor. Bu durumu merak eden vatandaşlar internette İş Bankası çöktü mü? İş Bankası uygulaması neden açılmıyor? sorularına yanıt arıyor.

İŞ BANKASI ÇÖKTÜ MÜ? İŞBANKASI UYGULAMASI NEDEN AÇILMIYOR?

Konuya ilişkin İş Bankası'ndan henüz bir açıklama gelmedi. Kullanıcılar hala sorunun neden kaynaklandığını merak ediyor. Konuyla ilgili Banka tarafında bir açıklama gelirse buradan ulaşabilirsiniz.

Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?



Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12 — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet