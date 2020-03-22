İş Bankası çalışma saatleri değişiyor
İş Bankası, koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerindeki gişelerden saat 12.00-17.00 arasında hizmet verilecek.
22.03.2020 23:38 | Son Güncelleme: 22.03.2020 23:38
İş Bankası, koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerindeki gişelerden saat 12.00-17.00 arasında hizmet verilecek.
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Kaynak: Dunya.com