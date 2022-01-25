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İş Bankası çalışanlarına yüzde 51 zam yaptı

İş Bankası çalışanlarına yüzde 51 zam yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

BASİSEN ve İş Bankası arasında yapılan sözleşmeyle ortalama maaş artışı yüzde 51 oldu.

BASİSEN ve İş Bankası arasında yapılan sözleşmeyle ortalama maaş artışı yüzde 51 oldu.

Banka- Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) ile Türkiye İş Bankası arasındaki yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 14 Ocak 2022 tarihinde anlaşma ile sonuçlandı.

Görüşmeler sonucunda; ücret skalasının alt baremlerinde yer alan çalışanları gözetip, çalışma barışı ve hakkaniyeti ön planda tutarak kademeli şekilde değişen oranlarda artış yapıldı. Buna göre en düşük ücret alan çalışanların maaşında yüzde 68 oranında artış sağlanırken, toplamda İş Bankası çalışanlarının ortalama maaş artış oranı ise yüzde 51 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

İş Bankası, Sigorta, Finans, Banka, Ekonomi, Haber

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