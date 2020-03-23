İş Bankası: "Banka müşterilerinin önümüzdeki 3 aya ait maaş ödemelerini herhangi bir istihdam...
İş Bankası: "Banka müşterilerinin önümüzdeki 3 aya ait maaş ödemelerini herhangi bir istihdam azaltımı yapmamaları kaydıyla gerekirse ilave limit tahsisi suretiyle ödenmesine katkı sağlanacak.
23.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:22
İş Bankası: "Banka müşterilerinin önümüzdeki 3 aya ait maaş ödemelerini herhangi bir istihdam azaltımı yapmamaları kaydıyla gerekirse ilave limit tahsisi suretiyle ödenmesine katkı sağlanacak."
Kaynak: AA