İş Bankası Alipay ile işbirliğini üye iş yerlerine de taşıdı

25.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:32

Türkiye'de yurtdışı ödeme kabulünde en geniş ödeme ağına sahip olan İş Bankası, sektörde bir ilk olarak, Alipay ödeme yöntemini fiziki POS'larına da taşıdı.

Bankadan yapılan açıklamada, "Elektronik ticaret işlemlerinde iş yerlerinin Alipay ile ödeme kabulünü 2017 yılından bu yana sağlayan İş Bankası, bu yeni işbirliği sayesinde üye iş yerlerine Çinli tüketicilere hızlı ve güvenli bir şekilde kabul hizmeti sunma ve daha yüksek alışveriş hacimlerine ulaşma olanağı sağlıyor. Türkiye'yi ziyaret eden Çinli turistlerin sayısının her geçen yıl artması ile birlikte önemi artan Alipay, dünya üzerindeki iş ortakları ile birlikte 1,2 milyar üzerinde nihai kullanıcıya hizmet veriyor" denildi.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, "Ticarette küreselleşme ve sınırların ortadan kalkması ile birlikte tüm işletmelerin daha geniş müşteri kitlelerine hitap etmeleri artık bir zorunluluk halini alıyor" dedi ve ekledi: "Biz de üye iş yeri altyapımızda desteklediğimiz farklı ödeme yöntemleriyle işletmelerimizin uluslararası pazarlara açılmalarına destek sağlıyoruz. Alipay ile gerçekleştirilen işbirliği sayesinde, fiziki POS kullanan üye iş yerlerinde, ülkemizi ziyaret eden Çinli turistlerin Alipay cüzdanlarıyla hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme yaparak kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlamayı amaçlıyoruz" dedi. Uluslararası turizmin artan önemine de vurgu yapan Sezen, sözlerine şöyle devam etti: "Alipay kullanıcılarına ödeme anında alışkın oldukları deneyimi yaşatarak ülkemiz turizmine destek olacağımıza inanıyorum. Uluslararası ödeme kabul altyapısına önemli yatırımlar yapan bankamızın Alipay ile yaptığı bu işbirliğini bu açıdan çok önemli buluyorum."

Alipay'in Hong Kong, Tayvan, Rusya ve Ortadoğu bölgelerinden sorumlu Genel Müdürü Venetia Lee ise, "Online ödemelerdeki işbirliğimizi fiziki POS alanında da güçlendirerek, İş Bankası üye iş yerleri ile Çinli turistlerin Alipay kabulü sayesinde bir araya gelmelerini heyecanla bekliyor ve Türk işletmelerinin hacimlerini büyütmelerine katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz" diye ekledi. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA