İş Bankası 95'inci yaşını kutluyor

26.08.2019 06:05

İş Bankası, kurulduğu ilk yıllardan itibaren sadece bankacılık faaliyetleriyle değil, aynı zamanda camdan tekstil ve dokumaya, şeker fabrikalarından kömür işletmelerine kadar 300'ün üzerinde iştirakiyle Türkiye ekonomisinin kalkınmasında kritik rol üstlendi.