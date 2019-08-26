İş Bankası 95'inci yaşını kutluyor
İş Bankası, kurulduğu ilk yıllardan itibaren sadece bankacılık faaliyetleriyle değil, aynı zamanda camdan tekstil ve dokumaya, şeker fabrikalarından kömür işletmelerine kadar 300'ün üzerinde iştirakiyle Türkiye ekonomisinin kalkınmasında kritik rol üstlendi.
26.08.2019 06:05
İş Bankası, kurulduğu ilk yıllardan itibaren sadece bankacılık faaliyetleriyle değil, aynı zamanda camdan tekstil ve dokumaya, şeker fabrikalarından kömür işletmelerine kadar 300'ün üzerinde iştirakiyle Türkiye ekonomisinin kalkınmasında kritik rol üstlendi.
Kaynak: Dunya.com