İş Bankası €544.7 mln. ve $300 mln. sendikasyon kredisi aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

İş Bankası €544.7 mln. ve $300 mln. sendikasyon kredisi aldı

İş Bankası €544.7 mln. ve $300 mln. sendikasyon kredisi aldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İş Bankası 544.7 milyon euro ve 300 milyon dolarlık 367 gün vadeli sendikasyon kredisi aldı.

İş Bankası 544.7 milyon euro ve 300 milyon dolarlık 367 gün vadeli sendikasyon kredisi aldı.

İş Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Bankamız 544.7 milyon euro ve 300 milyon ABD doları tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti; euro dilimi için Euribor+%2.25, ABD doları dilimi için "Libor+%2.50" olarak gerçekleşmiştir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Akşam saatlerinde hareketlenen dolar 8.50 TL'yi aştı
Akşam saatlerinde hareketlenen dolar 8.50 TL'yi aştı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos CEO'luk görevinden ayrılıyor
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos CEO'luk görevinden ayrılıyor
Amazon, medya şirketi MGM'yi 8,45 milyar dolara satın alıyor
Amazon, medya şirketi MGM'yi 8,45 milyar dolara satın alıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Burak Sergen İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Fatih Terim Sergen Yalçın Servet Yardımcı Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İş Bankası €544.7 mln. ve $300 mln. sendikasyon kredisi aldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 10:01:54. #1.16#

title