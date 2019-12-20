İş Bankası, 48 yılda 3 bin 500'ü aşkın 'Altın Genç'i ödüllendirdi
İş Bankası'nın 1971'den bu yana sürdürdüğü "Altın Gençler" uygulaması kapsamında, bu yılki üniversite sınavında üstün başarı gösteren öğrencilerle birlikte 48 yılda ödüllendirilen öğrenci sayısı 3 bin 500'ü aştı.
20.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:40
İş Bankası'nın 1971'den bu yana sürdürdüğü "Altın Gençler" uygulaması kapsamında, bu yılki üniversite sınavında üstün başarı gösteren öğrencilerle birlikte 48 yılda ödüllendirilen öğrenci sayısı 3 bin 500'ü aştı.
Kaynak: Dunya.com