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İş Bankası, 48 yılda 3 bin 500'ü aşkın 'Altın Genç'i ödüllendirdi

İş Bankası'nın 1971'den bu yana sürdürdüğü "Altın Gençler" uygulaması kapsamında, bu yılki üniversite sınavında üstün başarı gösteren öğrencilerle birlikte 48 yılda ödüllendirilen öğrenci sayısı 3 bin 500'ü aştı.

20.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:40
İş Bankası, 48 yılda 3 bin 500'ü aşkın 'Altın Genç'i ödüllendirdi

'nın 1971'den bu yana sürdürdüğü "Altın Gençler" uygulaması kapsamında, bu yılki üniversite sınavında üstün başarı gösteren öğrencilerle birlikte 48 yılda ödüllendirilen öğrenci sayısı 3 bin 500'ü aştı.

Kaynak: Dunya.com

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