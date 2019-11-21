İş arkadaşını öldürüp, müşterileri yaralayan lokanta çalışanı tutuklandı (2)
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İş arkadaşını öldürüp, müşterileri yaralayan lokanta çalışanı tutuklandı (2)

YAKALANMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTINiğde'de çalıştığı lokantada mutfaktan aldığı bıçakla iş arkadaşı Mestan Tekin'i (26) öldürüp, 4 kişiyi de yaraladıktan sonra tutuklanan Mehmet Şahin'in (38), olayın ardından yakalanma görüntüleri ortaya çıktı.

21.11.2019 18:35 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:35
İş arkadaşını öldürüp, müşterileri yaralayan lokanta çalışanı tutuklandı (2)

YAKALANMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

'de çalıştığı lokantada mutfaktan aldığı bıçakla iş arkadaşı Mestan Tekin'i (26) öldürüp, 4 kişiyi de yaraladıktan sonra tutuklanan Mehmet Şahin'in (38), olayın ardından yakalanma görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde lokantanın yakınlarındaki boş araziye kaçtığı görülen Şahin, kendisini teslim olmaya ikna etmeye çalışan polislere, "Zaten ölmüşüm ben" diye sesleniyor. Boğazına bıçak dayayan Şahin, bir süre sonra ikna edilerek polis ekipleri tarafından gözaltına alınıyor.


Kaynak: DHA
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