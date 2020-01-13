: İş arkadaşını öldürdüğünü itiraf eden şüpheli tutuklandı

13.01.2020 17:50 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:51

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çalıştığı çiftlikteki iş arkadaşını öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı.

Dün İlçe Jandarma Komutanlığına giderek Kızılpınar Mahallesi'nde çalıştıkları çiftlikte iş arkadaşını öldürdüğünü ve cesedini gömdüğünü itiraf eden Afganistan uyruklu H.K. ile aynı çiftlikte çalışan Afgan H.N'nin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.N. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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