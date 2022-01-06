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İş arkadaşını evinin önüne taciz etti hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Güngören'de iş arkadaşı olan kadını evin önünde taciz eden şahıs, kadının yakınları tarafından tartaklanarak polise teslim edildi.

Güngören'de iş arkadaşı olan kadını evin önünde taciz eden şahıs, kadının yakınları tarafından tartaklanarak polise teslim edildi. Serbest bırakılınca genç kadının yakınları tarafından darp edilen şahıs hastanelik olurken, olayla ilgili 4 kişi de gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Güngören Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.H.D. adlı şahıs, iş arkadaşı kadını, evinin önünde öpmeye çalıştı. Kadının bağırması üzerine, çevredeki vatandaşlar ve kızın ailesi olaya müdahale etti. Darp edilen İ.H.D., daha sonra polise teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakıldığını öğrenen kadının yakınları, akşam saatlerinden İ.H.D.'yi evinin önünde yakalayarak darp etti. Çevredekilerin araya girmesiyle yaralı olarak kurtarılan İ.H.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, konuya ilişkin 4 kişiyi gözaltına aldı. Olaya ilişkin başlatılan çalışmalar sürüyor

(Veysel Ensar Gökçegözog/ İHA)

İş arkadaşını evinin önüne taciz etti hastanelik oldu

İş arkadaşını evinin önüne taciz etti hastanelik oldu

İş arkadaşını evinin önüne taciz etti hastanelik oldu

İş arkadaşını evinin önüne taciz etti hastanelik oldu

İş arkadaşını evinin önüne taciz etti hastanelik oldu

Güngören'de iş arkadaşını takip edip evinin girişinde taciz iddiası

Güngören'de iş arkadaşını takip edip evinin girişinde taciz iddiası

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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